森保監督が久保建英のブラジル戦欠場を明言「久保はプレーできない」
現地時間29日(日本時間30日)の決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でブラジル代表と対戦する日本代表の森保一監督が28日、試合会場のヒューストンスタジアムで公式会見に出席し、MF久保建英(ソシエダ)についてブラジル戦を欠場することを明らかにした。
海外メディアから久保の状態について聞かれると、「ブラジル戦に関して久保はプレーできない」と明言。「まだ全体練習に入っていないし、個人の走るトレーニングしかまだできていないので、明日の試合でプレーすることはない」と説明した。
グループリーグ初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保はその後の2試合を欠場。ブラジル戦が行われるヒューストンにはチームに帯同しているが、この日も個別調整が続いていた。森保監督は「早く回復することを我々も願っているし、彼も急ピッチでコンディションを上げてくれている」と、勝ち上がった先のラウンド16以降での復帰に期待した。
(取材・文 西山紘平)
海外メディアから久保の状態について聞かれると、「ブラジル戦に関して久保はプレーできない」と明言。「まだ全体練習に入っていないし、個人の走るトレーニングしかまだできていないので、明日の試合でプレーすることはない」と説明した。
グループリーグ初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保はその後の2試合を欠場。ブラジル戦が行われるヒューストンにはチームに帯同しているが、この日も個別調整が続いていた。森保監督は「早く回復することを我々も願っているし、彼も急ピッチでコンディションを上げてくれている」と、勝ち上がった先のラウンド16以降での復帰に期待した。
(取材・文 西山紘平)