ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＬＡＳＴＣＡＬＬ（ラストコール）」のイベント「ＬＡＳＴＣＡＬＬ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６」が２９日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで開催された。

冒頭、登壇したラストコールＣＥＯの溝口勇児氏は「ラストコールの出演者をレジェンドクイーンと呼んでいるが、彼女たちのランウェイをすべて中止にさせていただきます」と発表した。

続けて「某暴露系アカウントからランウェイを歩いたレジェンドクイーンを暴露するとの連絡が個人やＳＮＳにたくさん投稿されている。恐怖を感じて来られなくなったクイーンも中にはいる」と説明した。

今回のイベント前にはキャバクラ嬢のゆいぴすがマンジャロ騒動で出演を取りやめ、返金対応を取っていた。さらに開演直前には４人のクイーンが体調不良で欠席が発表されていた。

溝口氏は「私の至らなさで皆さんの楽しみやいろんな気持ちを踏みにじる結果になってしまったことを深くおわび申し上げます。私自身も頑固で強情な人間性が相まって、毎日のように炎上している。そんな中で応援してくれている方やファンの皆さんに大変な心配をおかけしている。全額、チケット代に関しては返金させていただきたい」と返金対応を行うとアナウンスし、事実上の無料イベントとなることで、場内はどよめいた。