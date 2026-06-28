不動産投資を始めようとすると、銀行や不動産会社、建設会社からさまざまな提案が届く。「今がチャンス」「家賃収入でローンを返済できる」といった言葉は、専門家からの助言として耳に心地よく響く。だが、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏は、その心地よさにこそ落とし穴があると指摘する。



そもそも投資家と業者は、立場の上で利益が相反している。物件を売ることが仕事である以上、相手がすべての真実を語るとは限らない。木村氏は、相手を医者のような専門家だと思い込み、提案を丸ごと信じてしまう姿勢こそが危ういのだと語る。銀行の審査に通ったという事実も、収益を保証してくれたという意味ではない。節税やフルローンといった魅力的な言葉も、文脈を欠いたまま受け取れば判断を誤りかねないという。もっとも、業者のすべてが悪いわけではない。信頼に値する会社もあれば危うい会社もあり、その見極めが投資家に委ねられている点にこそ、この業界の難しさがある。



危うさは購入したあとにも続く。空室や不具合が起きるたびに業者との関係が動き出し、気づけば利益が思わぬ方向へ流れていく。たとえば一カ所の修繕がいつの間にか大がかりな工事へと膨らみ、本来の利益が何年分も吐き出される。買うとき、借りるとき、直すとき。その局面ごとに誰かが利益を得る構造があり、投資家だけが取り残される場面も少なくない。任せきりにした結果、何のために投資を始めたのか分からなくなる例もあるという。



ではどう向き合えばいいのか。木村氏が繰り返すのは、業者との付き合いをやめるのではなく、判断の柱を自分の手に残すという発想だ。物件選び、融資、運営、修繕。どの局面にも見極めの基準があり、その軸を持つかどうかで結果は大きく変わる。何をどう見ればいいのかは、動画の中で順を追って語られている。



木村氏自身、かつて12部屋のうち6部屋が長く空いたままの物件を抱えていた。管理会社からは立地に問題があると告げられたが、会社を変え、ある仕組みを取り入れると、その物件は常時満室へと一変した。立地のせいにされたはずの物件が、なぜ埋まり続けるようになったのか。同じ物件、同じ立地で起きたこの逆転にこそ、業界の見方を裏返す鍵が潜んでいる。



リンクをコピーする