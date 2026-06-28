現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ最終日を迎え、韓国の２大会ぶりの１次リーグ敗退が決定。韓国国内で失望感が広がっており、ホン・ミョンボ監督に批判が集中。韓国メディアによると、指揮官を「出入り禁止」にするレストランやコンビニが出てきているという。

「聯合ニュース」によると、京畿道にあるレストランの入口に「ホン・ミョンボは出入り禁止」と書かれた案内文が掲載され話題となった。店の関係者は「南アフリカ戦後につけた。大韓民国サッカーを愛する１人として、試合に怒りが湧いた」と話したという。韓国報道によるとコンビニやカフェなどにも同様の張り紙をする店舗が相次いでいるという。

２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、この日、Ｌ組でクロアチアがガーナに勝利、Ｋ組でコンゴがウズベキスタンに勝利したことでグループリーグ敗退が決まった。

Ｋ組は前半にウズベキスタンが先制に成功。そのままウズベキスタンが勝利、もしくは引き分けでも最後に試合が行われるＪ組に望みを繋げたが、後半にコンゴが逆転。悲劇的な形で敗退が決まった。

「朝鮮日報」は代表チーム関係者の話として「選手らはＤＲコンゴとウズベキスタンの試合を見てしていたが、焦った心情で見守り、ぼう然自失する姿もあった」と報じた。１４年ブラジルＷ杯に続き、屈辱の１次リーグ敗退に終わったホン・ミョンボ監督は２９日にベースキャンプ地で会見を予定。契約期間は来年１月のアジア杯までだが、「スポーツソウル」は「今後について見解を明らかにするものとみられる」と報じた。

選手らは分散で帰国し、ホン・ミョンボ監督らは３０日に帰国する予定。帰国行事は行わないという。