サッカー元日本代表の大久保嘉人氏（44）が、27日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本が戦うブラジル対策を挙げた。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日）に、C組1位のブラジルと戦うことが決まった。相手エースのビニシウスをどこまで封じられるかがポイントになる。

番組では、同選手がモロッコ戦で、左サイドを切り裂いてゴールを決めたシーンを紹介した。大久保氏は「相手を抜いてからの振り抜きっていうのが、めちゃくちゃ速いので、これが得意な形」と解説。対峙（たいじ）する日本には「1対1じゃなく、2対1（日本の数的優位）にしないと、ちょっと危ないかなって」と助言を送った。

そのためのキーパーソンに挙げたのは、MF堂安律だった。オランダ戦では、右ウイングバックに配され、相手左サイドの得点源、ハクポを執拗な守備で封じた。大久保氏は「めちゃくちゃ戻って体を張って守っていたので、堂安選手がまた戻ってやるしかないのかないのかなって思います」と述べた。

大久保氏が称賛するのは、堂安のメンタルだという。「攻撃が好きな選手があそこまで戻って、1対1のディフェンスをするというのは、なかなかできないこと。何も言わずに、日本代表を引っ張りながらやっていますから。周りの選手も、見ていると俺たちもやらないといけないと思いますし、素晴らしいなと思います」。堂安の献身的なプレーが、チームの闘志に火を付けることを期待していた。