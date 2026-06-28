◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

午前8時から第2ラウンドの競技が再開された。雨で一時中断はあったが、16位で出た倉林紅（20＝サーフビバレッジ）が6バーディー、1ボギーの67で回り第2ラウンドを終え1打差の3位に順位を上げた。

インの10番から出て17番で4メートル、18番で1メートルのチャンスを決めて前半で4つスコアを伸ばした。

「17番は兄から“これが入るか、入んないかで流れが変わる”と言われて、しっかり集中して（打ちました）。ちゃんと真ん中から入ってくれました」と難易度3位のホールで勢いをつけ、流れをつかんだ。

中止となった前日は、キャディーの兄・太聖さんと練習場に行ってショットの確認を行った。

「兄がスイングを見てくれるので。最近はアドレスがずれちゃうミスが多かったので、練習場の中でもしかり狙い場所を決めて、アドレスから入りが安定するように調整しました」

昨年、3度目の挑戦でプロテストを突破。12月のツアー最終予選会（QT）でトップ通過を果たし、3週前のヨネックス・レディースでは2位に入った。優勝争いを演じたのはその1試合だけだが、年間ポイントを争うメルセデス・ランキングは現在46位とシード圏内につける健闘を見せている。

29日の月曜日は21歳の誕生日。大会は月曜日に予備日が設けられており、前日の中止で1日延長となったため19年の申ジエ以来、通算10人目のバースデーVの可能性も出てきた。

「（優勝できれば）自分自身にも家族にも凄いうれしい誕生日になると思うので、良いイメージのまま、気持ち的にも余裕を持ってあしたを迎えられるようにしたいです」と午後の第3ラウンドに備えた。

◆過去のバースデーV達成者 87年谷福美（伊藤園）、99年安井純子（住友VISA太平洋）、01年不動裕理（富士通）、08年上田桃子（サントリー）、09年全美貞（樋口久子IDC大塚家具）、09年有村智恵（大王製紙エリエール）、12年馮珊珊＝フォン・シャンシャン＝（meiji）、16年イ・ボミ（CAT）、19年申ジエ（フジサンケイ）