俳優で歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため今月２０日午前９時３０分に死去していたことが明らかになった。９１歳だった。所属事務所が２８日、公式サイトで発表した。

同サイトで「当然のご報告になりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました」と報告。

続けて「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」とつづった。

葬儀告別式は本人の意向で近親者のみですでに行った。お別れの会や偲ぶ会などの予定はなく、香典や供花についても辞退する。

最近の状況については「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました」。

最後は「『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」といい、「都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」と伝えた。

そして生前の美輪さんの直筆メッセージを次の通りに紹介。

「こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません。この世のすべての問題を解く鍵は愛です。愛があれば戦争なんか起こりません 美輪明宏」

美輪さんは１９３５年５月１５日生まれ。長崎県出身。５２年にシャンソン歌手としてデビューし、５７年の「メケメケ」が大ヒットしたほか、６３年の「ヨイトマケの唄」など多数の曲を自作した。２０１２年には７７歳にして「ＮＨＫ紅白歌合戦」の初出場。俳優としても舞台「黒蜥蜴」や「双頭の鷲」「椿姫」で活躍し、声優としても「もののけ姫」山犬神・モロの君役、「ハウルの動く城」荒れ地の魔女役などを務めるなど注目された。さらにレギュラー番組「オーラの泉」（テレビ朝日系）など、バラエティー番組でも活躍した。