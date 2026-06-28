タクシー乗り場の長い列。ようやく自分の番になり、目の前に滑り込んできたのは背の高い軽自動車――。そんな場面が、これから増えていくかもしれない。

【画像】スペーシアでもN-BOXでもない…タクシー業界にまさかの“軽自動車”導入開始、最初のベース車に選ばれた意外な車種

2026年6月、九州運輸局が軽自動車のタクシー車両としての運用を解禁した。今後は他の運輸局においても、同様の動きが進んでいくと予想される。これまでEV（電気自動車）に限られていた軽タクシーだが、今後はN-BOXなど街で見慣れた車種でもタクシー営業が可能となるのだ。

世間から「せっかくお金を払うのに軽なんて……」といった声も聞かれるなか、業界大手の第一交通産業グループが20台の「軽タクシー」の導入を決定。26日、本社のある北九州市で2台の運行を開始した。

一体、どんな車種がタクシーとして採用されたのか。軽タクシー導入の背景も含め、同社への取材を試みた。

「ドライバーも車両も足りない」現場の危機感

今回の規制緩和の背景として、大きな要因とされているのは「ドライバー不足」である。ドライバーの減少および高齢化が進み、地方を中心に「交通サービスの過疎化」が危惧されるなか、運転しやすい軽自動車の導入により参入ハードルを下げる意図がある。



写真はイメージ ©Zoey/イメージマート

さらに、業界が抱える危機は「人材」だけではない。第一交通産業の広報担当者は、軽自動車導入の背景をこう明かす。

「近年のタクシー車両不足（コンフォートの製造停止、ジャパンタクシーの供給台数不足等）や、LPガススタンドの減少といった業界全体の課題に対応し、持続可能な運行体制を維持するための『選択肢の拡大』を目的としております」

かつて日本のタクシーの代名詞だったトヨタのセダン型車両「コンフォート」が2017年に販売終了となって以降、業界の主役は背の高いスライドドア車「ジャパンタクシー」へと移行した。

しかし、このジャパンタクシーの供給台数が需要に対して不足しており、発注しても納車まで時間がかかる状態が続いているという。

そのうえ深刻なのが、従来のタクシーが燃料としてきた「LPガス（液化石油ガス）」のスタンドが減少していることだ。タクシー台数の減少や新型車両の燃費向上により、全国のスタンド数は10年間で4分の3ほどに減り、「給油のために往復1時間以上かかる」というタクシー業者も珍しくなくなっている。

このように、「ドライバーおよび車両の減少」と「給油施設の減少」が引き起こす悪循環は、じわじわと地方のタクシー網を蝕んでいる。こうした背景から、コストを抑えつつ維持も容易な軽自動車を導入することで、人材・車両の管理に柔軟性をもたせたい考えだ。

しかし実際の利用客からすると、軽自動車に「狭い」「危ない」といったイメージを抱く人も少なくないだろう。そもそもどんな車種がタクシーとして導入されるのか。

第一交通産業に確認すると、同社が最初の20台に選んだベース車は、ダイハツ・タントと日産・ルークスだった。選定の際は、「国が指定する基準を満たす車の中で、背が高く後部座席の空間が広いもの」を条件としたという。

ここで「国が指定する基準」というのは、たとえば衝突被害軽減ブレーキなど安全性に関わる装備や機能についての要件のこと。導入される車両を「安全性の高い新しいモデル」に絞るための条件であり、現行車種であれば軽自動車でもほとんどがクリアしている。

ではなぜ、軽市場でこのところ売上1位、2位を争うN-BOXやスペーシアではなく、タントとルークスなのか。これらは「スーパーハイトワゴン」と呼ばれ、どの車種であっても背の高さや後席空間の広さという条件に合致するように思われる。

ただ、高齢者などにとっての乗降性を考えたときに、タントには明確な差別化ポイントがある。助手席側のピラー（柱）をドアに内蔵した「ミラクルオープンドア」という機構だ。

助手席と後部座席の間の柱がないため、助手席側ドアを開けた際の間口が格段に広く、たとえば「介助者が身体を支えながら乗り込む」といった動作もスムーズになる。

一方のルークスは、ジャパンタクシーを超える室内高と、クラス随一の室内長を強みとする車種だ。スライドドアの開口幅も競合車種を上回るほか、同クラスで初となる遮音ガラスをはじめ、車内の静粛性や快適性を高める装備も充実している。

このように、タクシー車両に欠かせない「乗降性」や「後席空間」といった観点を重視した場合、タントとルークスはきわめて合理的な選択肢といえるだろう。

「軽で長距離は厳しい」対策は

上のような乗降性と足元の広さだけを見れば、スーパーハイトワゴンの軽自動車は多くのセダン型車両を上回る。たとえば通院や買い物など「乗ってからすぐに降りる」という状況にはむしろ最適というわけだ。

とはいえ長距離を走るとなれば、軽自動車特有のエンジン音やシートの薄さからくる疲労感は否めないだろう。

このような懸念に対し、第一交通産業は軽タクシーの運用を「近距離利用」に特化させる方針を示す。

具体的には、長距離利用が多く見込まれる駅や空港などへの配置を避け、地方都市における通院や買い物といった「地域住民の普段使い」が見込まれる拠点に配備していくというのだ。

ただ、こうした棲み分けを厳密に行うための配車システムなど、細かな運用面については今後の試験導入を通じて模索していく予定だという。

いずれにせよ、軽タクシーは現状のところ「新たな主戦力」というよりも、タクシー需要が満たされていないエリアにおける「スポット起用」として導入される見込みなのだろう。

軽なのに「普通車と同じ運賃」一体なぜ

気になるのが運賃である。軽自動車でも運賃が安くなるなら「むしろ歓迎」という人もいようが、残念ながら軽も普通車と同一の料金に据え置かれる。これはタクシー事業者側が定めるものではなく、国土交通省ならびに地方運輸局による運賃規定にもとづくものだ。

なぜ軽が普通車と同じ料金体系となるのか。2026年3月に国交省に提出された全国ハイヤー・タクシー連合会による要望書では、その理由として大きく以下の3点が挙げられている。

1） 現行の軽自動車であれば、「車内装備や安全装置など提供するサービス水準」において普通車と遜色がない

2） タクシーの平均乗車人数は1.38人であり、4人乗りの軽自動車であっても「乗車定員を要因とする特段の支障」は生じない

3） 軽自動車は導入時は安価だが、「実際の使用年数の短さや燃費などトータルコスト」を考えると普通車と同等となる

これらの理由から、同連合会は軽タクシーの運賃規定を普通車と同一とするよう国交省に求めている。

利用者からすると、1番目の理由はやや疑問が残る。たしかに近年の軽自動車は、普通車に劣らぬ（あるいは上回る）ほど装備が充実している。一方で、タクシーのサービス水準は「装備」のみに左右されるわけではない。

最新の軽であっても、静粛性や乗り心地の面で従来のタクシー専用車種に比肩しうるとは考えにくい。また安全性についても、予防安全の機能は充実しているものの、衝突時には車体の軽さが不利になることは否めない。

利用者側のメリットが薄くても…

このように、タクシーに「快適性」や「乗車体験」を求める利用者からすれば、軽と普通車が同一料金であることに納得しかねる部分もあるだろう。

一方、事業者側からすると、車種区分ごとに運賃を変えるデメリットもある。システムの改修といったリソース面はもちろん、たとえば「軽の担当は稼げない」などドライバー間の格差が生まれる可能性もある。新たな働き手を開拓するために軽を導入するのに、それでは本末転倒になりかねない。

つまり今回の規制緩和は、利用者の不満をある程度覚悟してでも、「ドライバーの確保」と「地方の交通インフラの維持」を最優先にしなければならないという、タクシー業界の逼迫した状況のあらわれなのだろう。

しかし――依然として、根本的な疑問は残る。「運転しやすい軽自動車を導入すれば、新たなドライバーが集まる」という国や業界の見立ては、果たして本当に正しいのだろうか。

後編では、さまざまな年代の現役タクシードライバーの率直な意見をもとに、理想とは異なる「現場のリアル」を浮き彫りにしていく。

〈《現場調査》「軽じゃなきゃダメな人は、プロの運転手にならない方がいい」…タクシー業界の“軽自動車解禁”に現場のドライバーたちが抱く“強烈な違和感”〉へ続く

（鹿間 羊市）