【函館7R】武豊、通算5000勝まであと5勝！ドウアドバンテージで測ったような差し切りV
6月27日、函館競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（芝2000m）は、武豊騎乗の2番人気、ドウアドバンテージ（牡5・栗東・四位洋文）がハナ差の差し切りを決めた。2着にアイドクレース（牝3・美浦・金成貴史）、3着にディーリライズ（牡3・栗東・緒方努）が入った。勝ちタイムは1:59.6（稍重）。
1番人気で吉田隼人騎乗、メイショウテンク（牡3・栗東・荒川義之）は、5着敗退。自身のブログで「5000勝」への思いも
武豊騎乗の2番人気、ドウアドバンテージが鮮やかな差し切り勝ちを決め、同騎手は通算4995勝目をマークした。レースでは最後方でじっくりと脚を温存。勝負どころから徐々に進出すると、直線では先に抜け出した2着馬を目標に末脚を伸ばした。ゴール前では測ったように差し切り、最後の最後で先頭へ。名手らしい勝負強さが光る一戦となった。
武豊騎手は24日に自身のブログを更新し、JRA4663勝、地方212勝、海外119勝の通算4994勝であることを報告。節目の5000勝まで残り6勝となったことに触れ、判明したことに「だいぶスッキリしました」といった心境を明かしていた。この勝利で通算4995勝となり、大記録達成までいよいよあと5勝に迫った。
ドウアドバンテージ 8戦2勝
（牡5・栗東・四位洋文）
父：ハーツクライ
母：サラーシス
母父：Sharp Humor
馬主：キーファーズ
生産者：社台ファーム