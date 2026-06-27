「意外と知らない」いつも冷たい人の心理とは？カウンセラーが教える人間関係の保ち方

カウンセラー・作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「『私が原因？』いつも冷たい人の心理と対処法3選／驚くほどドライな意外な理由がこれ」と題した動画を公開した。動画では、職場などでいつも冷たい態度をとる人の心理と、適切な関係性を築くための対処法について解説している。



Ryota氏はまず、いつも冷たい態度をとる人の心理として「人そのものが好きではない」ケースを挙げる。世の中にはそもそも人との交流を好まない「ソリタリー」と呼ばれる単独性を持つ人がおり、「1人が最高のパフォーマンス」を出せると考えていると説明した。さらに、「他のことに没頭している」という職人気質な心理や、コミュニケーションの学習不足による「感情の表現が下手」なケース、人間関係が深まることを恐れる「人に踏み込みたくない」心理なども存在すると語る。



このような心理を持つ相手への対処法として、Ryota氏は3つのポイントを提示する。1つ目は「類似点のみで関わる」こと。職場であれば「仕事の要点だけ話して最低限のコミュニケーションで終わらせたい」という相手の思いを理解し、雑談などで無理に距離を近づけようとしないことが重要だと述べる。



2つ目は「仲良し以外を目指す」こと。「仲良しを目指そうってするから相手の冷たい態度にこっちも腹が立ってイライラしちゃう」と指摘し、仕事上の尊敬や師弟関係など、仲良し以外の関係性が成立することに目を向けるよう促した。3つ目には「価値観の違いとして捉える」ことを挙げ、全員が仲良くしたいわけではないという前提を持つことで、干渉しすぎず楽になれると説く。



動画の最後でRyota氏は「自分と相手の価値観は違うかもしれない」という前提を持つことで、相手への過度な期待や自責の念を手放せると結論付けた。他人の冷たい態度に悩む人にとって、人間関係の負担を軽くするための実践的なヒントが詰まった内容となっている。