期間工のリアルを発信しているてんちが「【期間工ってどんな仕事？】期間工を考え始めたら１番最初に見るべき動画！僕の期間工の体験談をすべて話します」を公開した。動画では、期間工への転職を検討している人に向け、自身の体験談とメーカーの公式情報をもとにしたリアルな実態を明かしている。



てんちは冒頭で「期間工は底辺の仕事なんかじゃないんです」と断言し、人生を立て直していくための現実的な選択肢だと語る。自身も未経験からスタートし、月収30万円前後、寮費0円という環境で、1年間で200万円以上の貯金に成功したという。



動画の中盤では「期間工リアルランキング」と題し、現場の実態を5つのポイントで解説している。第1位には「寮は思ったより普通」を挙げ、メーカーによる環境の差が「天国と地獄」を分けるほど大きいと指摘。新築のマンションのような部屋もあれば、古い建物になるケースもあり、事前のメーカー選びが重要であると説いた。第2位の「仕事はラクじゃない」という点については、肉体的な疲労は伴うものの、営業職のような数字のプレッシャーや複雑な人間関係がないため、精神的には楽に感じる人が多いと分析。「一人で黙々と作業するのが好きな人にはめっちゃ向いてます」と述べ、集中することで時間が経つのが早く感じられるという独自の視点を提供した。



さらに、第3位の「夜勤はキツい」では生活リズムが狂う苦労を語る一方で、手当により最も効率よく貯金できるメリットを強調。第4位には「人生リセット勢が多い」という事実を挙げ、借金返済や新たな目標のために働く人々にとって「人生のやり直しができる場所」であると表現している。



最後に第5位として「向いてない人はマジで続かない」と仕事の厳しさを伝えつつも、3ヶ月続ければ身体が自然と慣れてくるとアドバイスを送った。期間工という働き方の真実を知ることで、就業前の不安を解消し、ミスマッチを防ぐための貴重な情報が詰まった動画となっている。



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