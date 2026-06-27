JOY「あのピザ問題から1ヶ月」 再び宅配で珍事件「すてきなサプライズが発生」
タレントのJOYが、自身の公式Xを更新。先月、宅配ピザを注文し、崩れた状態で届いた写真を投稿するとネット上で話題になったが、再び珍事件が起きたことを報告した。
【写真】形ぐちゃぐちゃ！想像以上に酷い…JOYに届いた宅配ピザ
JOYは、定期的に株や家族のことなど私生活について語っているが先月、「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と、形が崩れたピザの写真を公開。
続けて「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言も、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」とつづっていた。
これにネット上では「ショックだなぁ」「想像以上にひどかった…」「これは酷すぎますね 疲れてる時にこれ見たら更に疲れが 運転の荒さでなく落としてひっくり返ったんじゃないかな、というくらいの変形」「こんなの来たら泣いちゃう」などと大反響。
そんな事件から1ヶ月経過し、JOYは「あのピザ問題から1ヶ月。今日はピザじゃないけどこの時以来のデリバリー」とピザ事件を振り返りつつ、「結果、配達員の方が僕の家じゃない違う部屋に届けてしまうというすてきなサプライズが発生。もう何が起きても怖くない、僕はまた強くなった」と伝えた。
【写真】形ぐちゃぐちゃ！想像以上に酷い…JOYに届いた宅配ピザ
JOYは、定期的に株や家族のことなど私生活について語っているが先月、「激疲れで帰ってきてお腹空きまくってたから大好きなピザ頼んだらこれ」と、形が崩れたピザの写真を公開。
続けて「こんなにピザが暴れるほどの運転してたら配達員さん途中で気付いてるはずでしょ。箱持った時に偏りも分かるだろうしさすがに酷過ぎません？」と苦言も、最後は「逆に興奮してきたからこれからも頼み続けるわ」とつづっていた。
そんな事件から1ヶ月経過し、JOYは「あのピザ問題から1ヶ月。今日はピザじゃないけどこの時以来のデリバリー」とピザ事件を振り返りつつ、「結果、配達員の方が僕の家じゃない違う部屋に届けてしまうというすてきなサプライズが発生。もう何が起きても怖くない、僕はまた強くなった」と伝えた。