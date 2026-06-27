社会全体での子育て支援の機運を高めるイベント「子育て応援団すこやか2026」が山形市で開幕し、同じ会場では全国の有名ベーカリーやご当地パンがずらりと並ぶ「YBCパンフェス2026」も行われています。



山形新聞・山形放送の8大事業、「子育て応援団すこやか2026」は27日、関係者によるテープカットとともに開幕しました。会場には、子どもたちにおもちゃ箱の中にいるような気分になってほしいと保育士を目指す学生たちが作った滑り台やプラネタリウムなどの遊具が用意され、大勢の親子連れらで賑わいました。





来場した子ども「お絵描きが楽しかった」来場した子の親「非常に子育ての知識も増えますし子どもも楽しく喜んで遊んでくれるのでいい機会だなと思っている」一方、場所を移すと。所狭しと並んだ店の数々。全国の有名ベーカリーやご当地パンなど31店舗が出店する「YBCパンフェス2026」が始まりました。会場では、現地以外ではなかなか手に入らない商品や焼きたての実演販売など様々な種類のパンが販売されています。来場者「カレーパンを食べました。すごくおいしかった。チーズが伸びる感じが楽しくておいしかったです」そして、パンフェスの目玉はこちら。精肉店が作る丸くてジューシーなメンチカツバーガー。「たいようパン」とコラボした商品が販売されています。このほか、暑い時期に食べたくなるひんやりスイーツなど個性豊かなパンを味わうことができます。「子育て応援団すこやか2026」は28日まで、「YBCパンフェス2026」は29日月曜日まで山形市の山形ビッグウイングで開かれています。