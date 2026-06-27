サッカーＷ杯北中米大会の日本−スウェーデン戦が２６日に行われ、１−１で引き分け。この結果、日本は２位でのグループリーグ突破が決定した。試合の模様はＮＨＫ総合で中継され、元日本代表の本田圭佑（４０）が解説を担当。過去２戦同様「肉ばなった？」などの“本田節”が炸裂した。

３戦連続となる地上波生中継の解説で、“本田節”はますます勢いを増した。

グループ突破を懸けた運命の一戦ながら、試合前にスウェーデンについて「北欧はのどかな国やから、平和主義者が多いかも」と穏やかにコメント。試合中には「スウェーデンは引き分けでＯＫという戦略。さすが北欧、教育水準も高く…」とさらなる“北欧イジリ”を放った。

グループの順位は別会場で行われたオランダ−チュニジア戦の結果次第だっただけに、オランダ戦にも興味津々。前半３分にオランダ先制の一報が入ると「でしょうね！」と苦笑い。同７分に２点目を挙げると「これはもう（決勝トーナメント１回戦の相手は）ブラジルっすね！」と断言し、ＮＨＫの曽根優アナウンサーに「まだ早いです！」とツッコまれる一幕もあった。

後半２８分、かつてともに代表で戦ったＤＦ長友佑都の投入が伝えられると「マジで？」と大興奮。「佑都より俺の方が緊張してるかもしれないです」と、長友を選手で唯一“さん付け”せずに思いを語った。

さらに、前半にスウェーデンのＤＦが倒れ込むと「肉離（にくばな）った？」と“新語”が登場。危険なプレーには「あぶい！」とこちらも謎のワードを繰り出した。場内の大型ビジョンに覆面姿のプロレスラーが映ると、突然「メキシコ？ルチャリブレ？」と話し出すなど、自由すぎる解説はこの日も健在。歌人の俵万智氏も自身のＸで「本田圭佑さんの言葉が躍動している…「肉ばなった」「危い（あぶい）」が個人的にはツボでした」と絶賛した。

本田は３０日午前のブラジル戦では、ＮＨＫ−ＢＳで解説。地上波のフジテレビ系では元日本代表ＭＦの小野伸二氏が解説を務める。ネット上では小野氏への期待の声も目立ちつつ、地上波で本田節を聞けないことに「悲報すぎる」などの声が相次いだ。