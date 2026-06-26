サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）F組最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。同組2位で決勝トーナメント（T）進出が決定。DAZN中継にゲスト出演した女性キャスターが涙を流した。

その女性は中川絵美里キャスター。JFAサッカー4級審判、JFAスポーツマネージャー（GRADE2）などの資格を持つ。選手入場の時点で、涙を流していたという。

試合後のアフタートークでは感極まりながら「幼い頃からずっと画面で見ていた舞台だったので、改めて最高だな。勝てなかったのは悔しいのですけど、この雰囲気も。この場で眠りにつきたいぐらい最高です」と話した。

この模様はDAZNの公式Xでも「スウェーデン戦に出演していた中川絵美里 中継中の涙の理由とは…？」との文言で動画にまとめられた。ファンからは「試合見て泣く中川絵美里さん、素敵です」「中川さんの強い想いが伝わってきます」「えみりかわいすぎだろ…」「自分も今日初めてW杯生観戦だったからめちゃくちゃわかります」などとコメントが書き込まれた。

日本は29日（同30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。中3日でW杯5度の優勝を誇る王国との大一番を迎えるが、中川キャスターは帰京し、スタジオから中継を盛り上げるという。美しい涙を流す姿に、共演者からは冗談交じりに“アメリカ残留”を求める声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）