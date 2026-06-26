チーム日本が連覇達成！ 個人戦は長大星5位、小川琥太郎8位、松山茉生11位/トヨタジュニア男子
＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES 最終日◇26日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6843ヤード・パー71＞ 世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが世界一を競う国別対抗世界選手権は、最終ラウンドが終了した。各チーム3人が出場し、上位2人の合計スコアによって争われた。
【写真】プロより飛ぶ松?茉? 352y超の豪快スイング
日本男子チームが連覇を達成した。小川琥太郎（大阪学院大学高3年）、松山茉生（福井工業大学附属福井高3年）、長大星（勇志国際高2年）が出場。2打リードの首位で最終日を迎え、長崎「70」、小川と松山が「71」で回り、チームスコアはアメリカとカナダと並ぶトータル22アンダーでホールアウト。大会は、団体戦における1位タイの場合の優勝決定方法について、1、2、3、4ラウンドの不採用スコアの合計数が少ないチームが優勝とし、日本チームの勝利となった。個人戦では、長がトータル10アンダー・5位タイで連覇達成できず。小川がトータル9アンダー・8位タイ、松山がトータル8アンダー・11位で終えた。 長は「団体戦はナショナルチームの仲間や小川選手も元々知り合いで仲が良かったのでチームワークの点はすごく良かったし、助け合ってプレーできたので優勝できて良かったです。個人でもともに優勝したかったのですが、それが叶わなかったのが悔しい点です」と喜びを感じつつも、個人戦で連覇できなかったことに悔しさをにじませた。【男子・団体戦 3日目の上位成績】1位：日本（-22）2位T：カナダ（-22）2位T：アメリカ（-22）4位：タイ（-21）5位：南アフリカ（-19）6位：オーストラリア（-18）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】豪快すぎる…松?茉?の350?超のスイング
長大星 プロフィール＆戦績
?川琥太郎 プロフィール＆戦績
松?茉? プロフィール＆戦績
チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子
日本男子チームが連覇を達成した。小川琥太郎（大阪学院大学高3年）、松山茉生（福井工業大学附属福井高3年）、長大星（勇志国際高2年）が出場。2打リードの首位で最終日を迎え、長崎「70」、小川と松山が「71」で回り、チームスコアはアメリカとカナダと並ぶトータル22アンダーでホールアウト。大会は、団体戦における1位タイの場合の優勝決定方法について、1、2、3、4ラウンドの不採用スコアの合計数が少ないチームが優勝とし、日本チームの勝利となった。個人戦では、長がトータル10アンダー・5位タイで連覇達成できず。小川がトータル9アンダー・8位タイ、松山がトータル8アンダー・11位で終えた。 長は「団体戦はナショナルチームの仲間や小川選手も元々知り合いで仲が良かったのでチームワークの点はすごく良かったし、助け合ってプレーできたので優勝できて良かったです。個人でもともに優勝したかったのですが、それが叶わなかったのが悔しい点です」と喜びを感じつつも、個人戦で連覇できなかったことに悔しさをにじませた。【男子・団体戦 3日目の上位成績】1位：日本（-22）2位T：カナダ（-22）2位T：アメリカ（-22）4位：タイ（-21）5位：南アフリカ（-19）6位：オーストラリア（-18）
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チーム日本は5打差3位に後退 岩永杏奈は3日連続の60台で個人戦首位/トヨタジュニア女子