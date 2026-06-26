最上川の源流から河口までを子どもたちがリレーする「最上川200キロを歩く」は26日、最終週を迎え、酒田市の小学生たちが無事にゴールしました。



26日は、酒田市立八幡小学校の5、6年生の児童27人が参加。出発式で子どもたちはここまで引き継がれてきた最上川ビッグフラッグを掲げ、ゴールへの決意を語りました。



決意表明6年・伊藤優音さん「私たちは26日最上川について学び魅力を感じながら歩きます。一歩一歩を大切にしながら仲間と声をかけあい協力して歩きます」

「きょうは頑張ろう！おー！」





あいにくの雨でしたが子どもたちは、最上川スワンパークで水質検査を体験しました。検査は、パレットに汲んだ川の水とレモンを入れた水を試薬の色の変化で比較し、中性が保たれた状況を確認しました。続いて、国土交通省の担当者から堤防の管理について説明を受けると、リモコン操作で動く大型の草刈機の操縦にチャレンジしました。児童は「普通のラジコンは車が小さくて簡単だけど26日のは大きくて難しかったです」アンカーを託された子どもたちは、降り続く雨を物ともせず最上川河口の堤防の道を元気いっぱいに歩いて全員でゴールしました。児童は「ほかの学校の人たちが繋いでくれたので達成感がありました。」児童は「水質検査で最上川の水がすごくきれいだったのが心に残っています。」このほか、子どもたちは国土交通省の港湾業務艇「みずほ」に乗り込み、酒田港の役割を海の上から見学しました。