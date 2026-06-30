編集部がファミマルのカレーをガチレビュー。「帰りに買います」と言わせたスパイス&定番カレー6種を一挙公開

カレーといえば、さらさらスパイス派？それとも定番のとろとろ派？ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」が全国500名を対象に実施した調査では、定番とろとろ派が76.4％と多数派である一方、夏のカレーに求める要素として「スパイス感」が約3人に1人に支持される結果に。カレー好きなら誰もが持つこの"どっち論争"。両派の魅力を再発見すべく、ライブドア編集部が実際にファミマルのカレー6種を食べ比べてみました。カレー好き編集部メンバーの本音レビューをお届けします。

編集部が実食！さらさらスパイス＆ 定番とろとろ、カレー6種を食べ比べ

現在、ファミマでは全11種（※）のレトルトカレーが販売されています。 そのなかからスパイス系と定番系を編集部でセレクト。インドカレー好き、スパイスカレー好き、おうちカレー派などそれぞれにこだわりを持つメンバーが試食会に参加しました。

（※）6月30日時点。常温販売している商品のみ

さらさらスパイスカレー4選

「一番エスニックを感じる」という意見が一致したのがこちら。ハーブの香りがふわっと広がり、後からじわじわと辛さを感じます。鶏肉やたけのこがごろごろと入った具材の多さにも驚き、「こんなに具が入ってるの？」と編集部がざわついた一品。

ハーブの爽やかな香りグリーンカレー

タイ産ハーブを使った、まさにレトルトとは思えない本格的な仕上がりです。13種のスパイスを組み合わせたインドカレー。「しっかりスパイスを感じる」「酸味があって不思議と後をひく」「クセになる感じ」と定番派メンバーからも好反応でした。

2種のひよこ豆とトマトの旨味 チャナマサラカレー

豆のほくほく感とトマトの酸味が合わさって食べ応えは十分。スパイス系を普段食べない人でも手が伸びやすい一品です。「甘みを感じる」と意見が一致。タイ産レモングラスの香りが立ちつつも辛さはマイルドなので辛いのが苦手な人でも食べやすい味わいです。

ココナッツの風味豊かな マッサマンカレー

ピーナッツの食感がアクセントになって、最後まで飽きずに食べ進められます。「海外のカレーって感じ」「しっかり旨みを感じる」と、スパイス初心者にも刺さった一品。実は編集部で最も評価が高かったカレーです。「良い意味で独特な味わいのキーマカレー」「粗挽き肉の存在感がすごい」。飴色玉ねぎとバターのコクが深く、鶏・豚・牛の粗挽き肉を使用したキーマカレー。

飴色玉ねぎとバター香る キーマカレー

定番とろとろカレー2選

「パンに乗せてもおいしそう」「チーズをのせてアレンジしたい」とアレンジ案が続出するほど、ベースとしての完成度が高い一品です。ちなみに、ファミマルのアンケートによると、約3人に1人は購入したカレーにアレンジを加えるとのことで、アレンジに加えるトッピングはチーズが最も多いのだとか。「とにかく肉がやわらかい」「パックのカレーとは思えない」 編集部の感想がそのまま見出しになりそうなファミマルPREMIUMの「極うまビーフカレー」。やわらかな牛肉がゴロッと入っていて、フォンドヴォーの旨みが溶け込んだカレーソースは、バターとスパイスでコクのある仕上がり。

食べ応え抜群のやわらかな牛肉

「ホテルレストランの味」という声も出るほどの完成度で、税込450円というコスパに全員が驚きました。肉感がガツンとくる、定番派の本命カレーです。

やわらか牛肉使用 極うまビーフカレー

ファミマルのアンケートによると、実は今年の夏カレーで食べたいランキング1位はビーフカレー（30.8%）。また、「カレーのメイン具材といえば、何派ですか？」という質問では、「牛肉派」が34.0％で最多に。まさに"みんなが食べたい夏カレー"の答えがここにあります。「野菜を感じる」「安心する味」定番派の心をわしづかみにしたのがこちら。じゃがいもや人参、玉ねぎの甘みがしっかり溶け込んでいて、疲れたときにも食べたくなるやさしい味わいです。

肉の旨みとまろやか野菜 ビーフカレー中辛

「子どもも食べられる」「夏休みに食べたくなる」「キャンプに持っていける」という声が相次ぎ、シーン汎用性の高さでも高評価でした。今回試食したのは中辛でしたが、甘口・辛口も展開しているので、家族で辛さを変えて楽しめるのも嬉しいポイントです。

今夏、カレー2種が新登場。カレー全11種が当たるキャンペーンも実施中

「帰りに買います」カレー好きも納得のファミマルカレー

「レトルトとは思えない」「帰りに買います」そんな声が飛び交った試食会。普段は定番派のメンバーがスパイスカレーに手を伸ばし、スパイスカレーに詳しいメンバーが定番カレーに唸る場面も。今回ご紹介した商品のほかに、ファミマルには欧風ビーフカレーやバターチキンカレーなどもラインアップされています。スパイス派も定番派も、きっと"推しカレー"が見つかるはず。気になった商品はぜひお近くのファミリーマートでチェックしてみてください。