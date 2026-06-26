元モーニング娘。メンバーとして知られ、2026年4月にテレビ東京に入社した北川莉央のアナウンサーデビューが明らかになった。

「北川アナは、6月28日に約4時間半にわたって生放送される大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』に出演することが発表されました。同番組は2014年に放送スタートした、同局の人気番組のひとつです。今年はSnow Manの深澤辰哉さんと、女優の松本若菜さんがMCを担当しますが、北川アナは現場中継を担当するとのことです」（スポーツ紙記者）

この発表を受け、Xでは、

《紺野あさ美二世になるのか》

《『紺野、今から踊るってよ』みたいに『北川、今から歌うってよ』みたいな番組を作ってください》

《北川ーっ!! がんばってくれーっ!! 紺野もいたからな、テレ東は!!》

など、テレ東アナの先輩にあたる人物をからめた声がきかれる。こうした声が寄せられる理由を芸能ジャーナリストが語る。

「元モーニング娘。メンバーのテレビ東京アナウンサーといえば、紺野あさ美さんが元祖ですからね。紺野さんは2001年にモー娘。の5期メンバーとして加入。2006年に大学進学を目指すため、グループを卒業。慶應義塾大学へ入学し、在学中に芸能活動への復帰も果たして卒業。卒業後はテレビ東京に入社して、アナウンサーとなりました」

テレビ東京に入社後は、“元アイドル” の肩書きを生かした仕事もおこなっていた。

「2015年から2017年にかけて断続的に放送された『紺野、今から踊るってよ』では、ミニ番組ながら紺野さんのダンスが見られるとファンには評判でした。特番も何度か放送されています」（同）

2017年1月には当時、東京ヤクルトスワローズに所属していたプロ野球選手の杉浦稔大投手との結婚を発表。家庭生活の優先を理由に、同年5月、テレビ東京を退社している。

「現在、4児の母となった紺野さんは、ママタレとしてバラエティ番組などに出演するほか、2022年5月には自身のYouTubeチャンネル『こんこんちゃんねる/紺野あさ美』を開設し、積極的な情報発信をおこなっています。これからアナウンサーデビューする北川アナも、紺野さんのようにタレント的に活躍するのかもしれません」（同前）

北川アナが、元アイドルアナとしてどのような活躍を見せるか、期待がかかる。