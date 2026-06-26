松本人志、体調不良で生配信への出演見送り 「DOWNTOWN+」で27日に予定していた
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式SNSが26日に更新され、松本人志の体調不良を伝え、27日の生配信への出演を見送ると伝えた。
【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット
Xで「いつもDOWNTOWN+をご利用いただき、誠にありがとうございます。松本人志の体調不良に伴い、6月27日(土)20:00から配信を予定しております『第7回入学試験OIU生配信』の出演者を急遽変更させていただくこととなりました。
配信を心待ちにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。」と伝えた。
続けて、代演の出演者として、千原ジュニア、岩尾望（フットボールアワー）、秋山竜次（ロバート）が出演すると伝え、「なお、次回の『LIVE+』生配信につきましては、決まり次第アプリ内や公式SNS等にてお知らせいたします。急なお知らせとなり大変恐縮ですが、皆様のご理解とご了承のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。」と呼びかけた。
【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット
Xで「いつもDOWNTOWN+をご利用いただき、誠にありがとうございます。松本人志の体調不良に伴い、6月27日(土)20:00から配信を予定しております『第7回入学試験OIU生配信』の出演者を急遽変更させていただくこととなりました。
配信を心待ちにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。」と伝えた。
続けて、代演の出演者として、千原ジュニア、岩尾望（フットボールアワー）、秋山竜次（ロバート）が出演すると伝え、「なお、次回の『LIVE+』生配信につきましては、決まり次第アプリ内や公式SNS等にてお知らせいたします。急なお知らせとなり大変恐縮ですが、皆様のご理解とご了承のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。」と呼びかけた。