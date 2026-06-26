アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で7月に配信開始となる作品が発表された。

「Zipangu」｜「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」(C)BMSG｜Prime Originalドラマシリーズ「犯罪者」(C)PROTX｜「ワールド イズ ダンシング」原作／三原和人『ワールド イズ ダンシング』（講談社モーニングKC刊） (C)三原和人・講談社／『ワールド イズ ダンシング』製作委員会｜「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE｜「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」(C)2025 ITTF Rights LLC. All Rights Reserved.｜「木挽町のあだ討ち」(C)2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会｜「僕の心のヤバイやつ」(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会

たとえば、士郎正宗氏のSFコミックを原作とした「攻殻機動隊」シリーズの新作テレビアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」や、亡き娘に似た人形に翻弄される家族の恐怖をオリジナル脚本で描いた映画「ドールハウス」が配信される。

「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」

7月7日からPrime Videoで見放題最速配信

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

電脳化や義体化が普及した近未来を舞台に、草薙素子率いる公安9課のメンバーたちが複雑化するサイバー犯罪やテロリズムに立ち向かう姿を描く。監督は、本作が初の監督作品となるモコちゃん。日本SF大賞や芥川龍之介賞受賞作家の円城塔氏がシリーズ構成・脚本を担い、「スプリガン」（2023）の半田修平氏がキャラクターデザインと総作画監督を、サイエンスSARUがアニメーション制作を務める。

「ドールハウス」

7月10日からPrime Videoで見放題独占配信

(C)2025 TOHO CO., LTD.

事故で亡くなった娘・芽衣に似た人形を骨董市で購入し、愛情を注いでいた鈴木佳恵（長澤まさみ）と夫の忠彦（瀬戸康史）。新たな娘・真衣が誕生すると、2人は人形に心を向けなくなる。やがて、5歳に成長した真衣が人形と遊びはじめると、一家に奇妙な出来事が次々と起きはじめる。佳恵たちは人形を手放そうとするが、捨てても供養に出してもなぜか人形は戻ってきてしまう。人形に隠された秘密、そして解き明かされる衝撃の真実とは？

また、永井紗耶子氏の同名傑作時代小説を映画化した「木挽町のあだ討ち」や、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得て描いた、ティモシー・シャラメ主演の「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」、桜井のりお氏の人気コミックを原作とする劇場版アニメ「僕の心のヤバイやつ」など、さまざまな作品を楽しめる。

「木挽町のあだ討ち」

7月22日からPrime Videoで見放題最速配信

(C)2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会

第169回直木賞、第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の同名傑作時代小説を映画化した「木挽町のあだ討ち」。木挽町の芝居小屋付近で起きた美談として語られる仇討ちの裏に隠された真実を描く。仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を柄本佑が演じるほか、渡辺謙、長尾謙杜、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也らが出演する。

「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」

7月24日からPrime Videoで独占配信

(C)2025 ITTF Rights LLC. All Rights Reserved.

1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得て描いた「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」。主演はティモシー・シャラメ。卓球人気の低いアメリカで世界一の卓球選手になることを夢見る青年が、人生の一発逆転を目指して奔走する姿を描く。

「僕の心のヤバイやつ」

7月13日からPrime Videoで見放題独占配信

(C)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会

中二病をこじらせた中学生・市川京太郎（堀江瞬）と、クラスの人気者で天真爛漫な美少女・山田杏奈（羊宮妃那）という対照的な二人の初恋模様を描く。テレビシリーズを市川視点で再編集したストーリーに加え、第2期のその後の物語となる“姉・香菜のライブシーン”や、“山田との特別な瞬間”も完全新作映像化されている。

7月新着予定作品一覧 映画（日本） 7月3日 か「」く「」し「」ご「」と「 ＊見放題独占配信 告白 コンフェッション 7月8日 サユリ 7月10日 ドールハウス ＊見放題独占配信 7月12日 OPTI ＊見放題独占配信 7月22日 木挽町のあだ討ち ＊見放題最速配信 7月25日 スパゲティコード・ラブ 映画（海外） 7月1日 オールド ザ・マミー／呪われた砂漠の王女 ジョーズ 劇場版 ダウントン・アビー パージ：アナーキー パージ：大統領令 ハロウィン KILLS ブルー・バイユー Mr.ノーバディ ワイルド・スピード／ジェットブレイク 7月4日 マッド・マウス ミッキーとミニー 7月8日 シャドウズ・エッジ ＊独占配信 7月14日 リグレティング・ユー 7月18日 ブラックフォン２ ＊見放題最速配信 7月24日 マーティ・シュプリーム 世界をつかめ ＊独占配信 7月25日 ルビー・ギルマン、ティーンエイジ・クラーケン 映画（韓国） 7月3日 I WILL SONG 私から貴方へ アニメ映画（日本） 7月1日 映画大好きポンポさん 音楽 グッバイ、ドン・グリーズ！ ぼくらの7日間戦争 7月4日 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇 劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガ VS パルキア VS ダークライ 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克の時空へ 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 光輪の超魔神 フーパ ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ 劇場版ポケットモンスター キミにきめた！ 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 劇場版ポケットモンスター ココ ピカチュウのなつやすみ ピカチュウたんけんたい ピカチュウのドキドキかくれんぼ ピカピカ星空キャンプ おどるポケモンひみつ基地 メロエッタのキラキラリサイタル ピカチュウとイーブイ☆フレンズ ピカチュウ、これなんのカギ？ ピカチュウとポケモンおんがくたい 7月11日 劇場版 幼女戦記 7月13日 劇場版「僕の心のヤバイやつ」 ＊見放題独占配信 7月18日 劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク 7月20日 映画クレヨンしんちゃん アクション仮面ＶＳハイグレ魔王 映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望 映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡 映画クレヨンしんちゃん 電撃！ブタのヒヅメ大作戦 映画クレヨンしんちゃん 爆発！温泉わくわく大決戦 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ! オトナ帝国の逆襲 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 夕陽のカスカベボーイズ 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！ 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌う ケツだけ爆弾！ 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 映画クレヨンしんちゃん オタケベ！ カスカベ野生王国 映画クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！ 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん 映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語～サボテン大襲撃～ 映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミーワールド大突撃 映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉麺大乱~ 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～ 映画クレヨンしんちゃん 激突！ ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝 しん次元！クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ～とべとべ手巻き寿司～ アニメ映画（海外） 7月1日 SING／シング：ネクストステージ ボス・ベイビー ファミリー・ミッション テレビドラマ（日本） 7月1日 あなたの番です すいか 7月5日 マイ・フィクション 7月15日 あなたを奪ったその日から 御曹司に恋はムズすぎる 7月17日 Prime Originalドラマシリーズ『犯罪者』 ＊世界独占配信 7月24日 お家さん CODE-願いの代償- シロでもクロでもない世界でパンダは笑う ボクの殺意が恋をした テレビドラマ（TBS） 7月1日 家族狩り TAKE FIVE～俺たちは愛を盗めるか～ なるようになるさ。 めぐり逢い わが家は楽し 7月2日 対岸の家事～これが、私の生きる道！～ 7月6日 A LIFE ～愛しき人～ アンチヒーロー インビジブル GOOD LUCK!! 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