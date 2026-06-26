【コジコジ】青山デカーボとのコラボレーション商品に新作が登場！
『コジコジ』と青山デカーボのコラボレーションシリーズ第4弾として、『コジコジのランプ缶』が、7月4日（土）より伊勢丹新宿店にて先行販売される。また「星あかりのタッセルチェーン」や「煌めくミニチュアお茶会セット」なども登場する。
＞＞＞『コジコジ』青山デカーボコラボアイテムをチェック！（写真11点）
さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
そんな『コジコジ』とのコラボレーションシリーズ第4弾となる今回は、初の描き下ろしのガラス絵を使用。コジコジと青山デカーボの世界観が重なり合う、特別なお菓子缶が誕生した。
缶の蓋面では、コジコジとランプの周りを星座が煌びやかに囲んでいる。メインモチーフであるランプは、コジコジのカラーと調和する色合い。エンボス加工も細部までこだわって、繊細ながら煌びやかに仕上げている。
12種類の星座をよく見ると、なぜか「いて座」になりきって、コジコジを見守る次郎の姿が。
見ごたえたっぷりの缶の側面にも注目。カラフルなタイルで作られた建築と、コジコジの情景が描枯れている。魔法の絨毯や星の風船、コジコジとランプに注目だ。
タイル調のデザインの中には、コジコジの仲間たちが数多くかくれているので、みんなを見つけてみて。
蓋を開けると、縁の部分にはテル子がちらり。ペロちゃんを見て "ふっとう" しているやかん君も、どこかに。缶を開けて底面を見れば、コジコジが描かれた特別な絨毯。模様一つひとつが、ガラス絵でとても繊細に描かれている、圧巻の仕上がりをお楽しみを。
缶を裏返して裏面のシールをはがせば、月の上で寝ているコジコジのかわいらしい姿が。コジコジのメルヘンな世界と、青山デカーボの宝石のようなガラス絵の世界が融合し、唯一無二の魅力となっている。
そして『コジコジのランプ缶』のおまけは、青山デカーボオリジナルの全3種類のコジコジフィギュア。お好きなコジコジフィギュアが選ベルのも嬉しい。 どのコジコジも、ランプにぴったりの衣装を身にまとい、後ろ手に、右手に、または頭の上にランプを持っている。いつも自然体な、コジコジらしい表情も絶妙。
また、好評のお菓子缶専用アクセサリーチェーンに、『コジコジのランプ缶』にぴったりの新作「星あかりのタッセルチェーン」が登場。
タッセルが揺れる華やかなデザインに、星降る夜のきらめきをイメージした1.3mmのストーンが上品にあしらわれている。『コジコジのランプ缶』にぴったりなアクセサリーチェーンは、コジコジ缶ご購入の方へのみ限定販売となる。 お菓子缶をより華やかに彩り、幻想的な世界観をさらに引き立ててくれる。
さらに、『コジコジのランプ缶』に「星あかりのタッセルチェーン」と「煌めくミニチュアお茶会セット」を組み合わせた特別セットが、300個数量限定で販売される。 ボックスにはリボンの代わりに、星の光を閉じ込めたようなアクセサリーパーツも付く。
「煌めくミニチュアお茶会セット」のカラーは、赤・黄・青の全3種類。 ミニチュアながら細部まで表現された模様が、『コジコジのランプ缶』の幻想的な世界観をより一層引き立てる。
ティーカップやポットはトレーにマグネットで固定できる仕様となっており、取り外してお好みのレイアウトを楽しめる。 中央のポットは小物入れとしても使えるため、小さなアクセサリーやお気に入りのアイテムをしまうことも可能だ。コジコジのフィギュアと合わせて楽しめる、遊び心あふれるお茶会セット。特別セットは店舗限定販売となるので、ぜひ店頭にてお求めを。
『コジコジのランプ缶』の中のお菓子は、プラントベースのレモンバター風味クッキー。レモンピールが爽やかに香り、豆乳クリームバターの優しい余韻がお口の中に広がる。米粉を使ったグルテンフリーで、老若男女にお楽しみいただける、優しい味わいのお菓子となっている。
（C） さくらももこ
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さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の『コジコジ』。アニメ放送から20年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めている。
缶の蓋面では、コジコジとランプの周りを星座が煌びやかに囲んでいる。メインモチーフであるランプは、コジコジのカラーと調和する色合い。エンボス加工も細部までこだわって、繊細ながら煌びやかに仕上げている。
12種類の星座をよく見ると、なぜか「いて座」になりきって、コジコジを見守る次郎の姿が。
見ごたえたっぷりの缶の側面にも注目。カラフルなタイルで作られた建築と、コジコジの情景が描枯れている。魔法の絨毯や星の風船、コジコジとランプに注目だ。
タイル調のデザインの中には、コジコジの仲間たちが数多くかくれているので、みんなを見つけてみて。
蓋を開けると、縁の部分にはテル子がちらり。ペロちゃんを見て "ふっとう" しているやかん君も、どこかに。缶を開けて底面を見れば、コジコジが描かれた特別な絨毯。模様一つひとつが、ガラス絵でとても繊細に描かれている、圧巻の仕上がりをお楽しみを。
缶を裏返して裏面のシールをはがせば、月の上で寝ているコジコジのかわいらしい姿が。コジコジのメルヘンな世界と、青山デカーボの宝石のようなガラス絵の世界が融合し、唯一無二の魅力となっている。
そして『コジコジのランプ缶』のおまけは、青山デカーボオリジナルの全3種類のコジコジフィギュア。お好きなコジコジフィギュアが選ベルのも嬉しい。 どのコジコジも、ランプにぴったりの衣装を身にまとい、後ろ手に、右手に、または頭の上にランプを持っている。いつも自然体な、コジコジらしい表情も絶妙。
また、好評のお菓子缶専用アクセサリーチェーンに、『コジコジのランプ缶』にぴったりの新作「星あかりのタッセルチェーン」が登場。
タッセルが揺れる華やかなデザインに、星降る夜のきらめきをイメージした1.3mmのストーンが上品にあしらわれている。『コジコジのランプ缶』にぴったりなアクセサリーチェーンは、コジコジ缶ご購入の方へのみ限定販売となる。 お菓子缶をより華やかに彩り、幻想的な世界観をさらに引き立ててくれる。
さらに、『コジコジのランプ缶』に「星あかりのタッセルチェーン」と「煌めくミニチュアお茶会セット」を組み合わせた特別セットが、300個数量限定で販売される。 ボックスにはリボンの代わりに、星の光を閉じ込めたようなアクセサリーパーツも付く。
「煌めくミニチュアお茶会セット」のカラーは、赤・黄・青の全3種類。 ミニチュアながら細部まで表現された模様が、『コジコジのランプ缶』の幻想的な世界観をより一層引き立てる。
ティーカップやポットはトレーにマグネットで固定できる仕様となっており、取り外してお好みのレイアウトを楽しめる。 中央のポットは小物入れとしても使えるため、小さなアクセサリーやお気に入りのアイテムをしまうことも可能だ。コジコジのフィギュアと合わせて楽しめる、遊び心あふれるお茶会セット。特別セットは店舗限定販売となるので、ぜひ店頭にてお求めを。
『コジコジのランプ缶』の中のお菓子は、プラントベースのレモンバター風味クッキー。レモンピールが爽やかに香り、豆乳クリームバターの優しい余韻がお口の中に広がる。米粉を使ったグルテンフリーで、老若男女にお楽しみいただける、優しい味わいのお菓子となっている。
（C） さくらももこ
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