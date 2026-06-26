YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【IKEA収納】整理収納アドバイザー愛用アイテム｜買い物から帰宅後までルーティン紹介」と題した動画を公開した。整理収納アドバイザーの安田みらいが、IKEAで購入した愛用品と、帰宅後の実践的な収納ルーティンを紹介している。



動画前半では、IKEAの店舗で実際にアイテムを選ぶ様子が収められている。デザイン性の高いファイルボックス「TJOG（チョーグ）」や、子供の作品収納に便利だという定番の「SKUBB（スクップ）」などを紹介。さらに、今回の一番のお目当てとして「BRUKSVARA（ブルクスヴァーラ）」のハンガーラックを購入した。



帰宅後は、購入したアイテムをどのように収納し、活用しているかを実践。買い替えたシリコン製の鍋蓋「KLOCKREN（クロックレン）」について、安田は「いろんな鍋にこの蓋使えるから、たくさん持たなくていいんですよね」と魅力を語る。さらに「1つ入ったら1つ手放す」という独自のルールに従い、古いものを処分してキッチンにすっきりと収める様子を披露した。また、定番のフリーザーバッグ「ISTAD（イースタード）」の収納法も紹介。新しいケースに移し替えるのではなく、箱の端を切り取り、そのままファイルボックスに立てて入れるというアイデアを見せ、「めっちゃ見やすくないですか？」と語った。



さらに、寝室用に購入したハンガーラックの組み立てや、玄関先での木製オブジェのディスプレイ、トイレの照明の買い替えなども紹介。単に新しいものを買うだけでなく、不要なものを手放し、使いやすさを追求するプロの視点が随所に散りばめられている。IKEAのアイテムを活用した整理収納術は、日々の暮らしをアップデートするための大きなヒントとなるだろう。



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