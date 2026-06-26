MLBは25日（日本時間26日）、フィラデルフィアのシチズンズ・バンク・パークで7月14日（同15日）に開催される第96回オールスター戦の先発野手を対象にしたファン投票の1次投票最終結果を発表。ドジャース・大谷翔平投手（31）が自身初の両リーグ最多得票を獲得し、DH部門で6年連続6度目の選出を決めた。

大谷は両リーグ最多となる334万1257票を獲得。ア・リーグ最多はブルージェイズ・クレメントの323万2932票だった。

オールスター戦のファン投票はスタメン野手を決めるために実施。1次投票で両リーグとも最多得票を獲得した選手が自動的にスタメンに決定するため、大谷は先発出場が決まった。各ポジションの上位2人（外野手部門は6人）が2次投票に進む。

大谷は球宴初出場となったエンゼルス時代の2021年は「1番・DH兼先発投手」として史上初の投打同時出場。打撃では2打数無安打に終わったが、投手としては最速161キロをマークするなど1回無失点に抑えて勝利投手になった。翌22年は「1番・DH」で出場してドジャース・カーショーから球宴初安打となる中前打を放つなど、1安打1四球だった。23年は1打数無安打1四球も、ドジャース移籍1年目の24年は球宴8打席目で自身初、日本選手としては初の柵越えとなる右越えソロ。昨季はスクバルから中前打を放ち2打数1安打だった。

また、結婚後の24年からは球宴前日恒例の「レッドカーペットショー」に妻・真美子さんと一緒に登場。真美子さんは今月第2子となる男児を出産したばかりだが、今年はどのような形でレッドカーペットを歩くかにも注目が集まる。