“グラビア界のニュースター”高野真央、スリーサイズ記載の記事に困惑「公表してないから書かないで」
グラビアアイドルの高野真央（※高＝はしごだか）が25日、自身のXを更新。自身のグラビアにまつわる記事の“表現”について苦言を呈している。
【別カット】グラマラスボディを披露した高野真央
高野は「ねぇ、私カップ数もスリーサイズも公表してないから毎回ニュースに書かないでくれよ、、ずっとそれが広がり続けてて勘弁」と呼びかけている。
高野は2003年生まれ、栃木県出身。2025年に芸能事務所「seju」に所属し、本格的に芸能活動をスタートさせた。デビュー後は各グラビア誌への掲載が続き、透明感のあるビジュアルと親しみやすいキャラクターで注目を集めている。
【別カット】グラマラスボディを披露した高野真央
高野は「ねぇ、私カップ数もスリーサイズも公表してないから毎回ニュースに書かないでくれよ、、ずっとそれが広がり続けてて勘弁」と呼びかけている。
高野は2003年生まれ、栃木県出身。2025年に芸能事務所「seju」に所属し、本格的に芸能活動をスタートさせた。デビュー後は各グラビア誌への掲載が続き、透明感のあるビジュアルと親しみやすいキャラクターで注目を集めている。