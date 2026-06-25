スターダストプロモーション所属 EBiDAN注目の6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienelが、6月25日、東京・東京国際フォーラム ホールCにてメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」発売記念スペシャルパフォーマンスイベントの振替公演を行った。先ごろ公開した＜Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」＞ファイナルのレポートに続いて、同イベントの模様をお届けしたい。

本イベントは、6月3日発売のシングル「メロ・コレクション」でメジャーデビューを果たしたLienelが本来、メジャーデビュー日、当日に行う予定だったものの、荒天で中止になってしまったイベントの振替公演だ。会場には、このお祝いの瞬間を待ち侘びるLien (Lienelのファンの呼称)が集まった。

イベントは、氣志團の綾小路 翔が提供した楽曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」からスタート。近藤駿太が騎馬戦のトップとして持ち上げられるフォーメーションからスタートし、最後はバイクに乗っているかのような振り付けをする6人が円を描くパフォーマンスをみせた。

ノンストップで披露されたのは、シングル「メロ・コレクション」収録カップリング曲「Sweet Sweet Sweet LOVE」。王道という言葉が相応しいラブソングで、曲中にはワルツを踊るような振り付けや「愛してるよ。ずっと。」などの甘いセリフも満載な楽曲だ。

ここでMCの酒巻光宏が登場。メンバーひとりひとりの自己紹介を経て6人は、Lienへの気持ちを伝えた。武田創世は「改めてメジャーデビューできたという中で、さらなる成長をしていけたらなと思うので、皆さん支えてください！」とコメント。芳賀柊斗は「メジャーデビューしたということで、さらに僕たちは波に乗っていくので、皆さんも僕たちについてきていただけたらなと思います」と意気込んでみせた。これを受け取ったLienから大きな声で「おめでとうー！」を届けられる一幕も。これにはメンバーも笑顔を浮かべ、高岡ミロは「普段から、この声に救われています」と感傷に浸っていた。

そして、先輩である原因は自分にある。の大倉空人と小泉光咲、武藤潤、吉澤要人から、そしてONE N’ ONLYと「羅武が如く〜恋の風林火山〜」の楽曲提供をした綾小路 翔が所属する氣志團からもビデオメッセージが到着。それぞれ個性たっぷりの映像で激励の言葉を送った。

続いての話題は、“契約書ミッション”と共にミュージックビデオも撮影したシンガポールでのエピソードをコメントしたり、シンガポールで培ったメロい顔を披露したりと大盛り上がり。そこで芳賀は変顔を見せる。それゆえ、一人でメロい顔を披露させられるという、無茶振りもあった。

すると、大変な思いをした“契約書ミッション”を彷彿とさせる宝箱が登場。そこには“MISSION”と書いた紙が入っており、琉球風水師シウマが登場。「携帯電話の下4桁合計数字占いを行い、6人のことを鑑定してきた」と話し、総合的に運が良い順に発表。さらに、最下位となったメンバーにはスペシャルドリンクを飲むという罰ゲームのような企画が行われた。

その結果、5位は森田璃空、4位は近藤、3位は高岡、2位は武田創世。この時点で、呼ばれていない芳賀は「俺、1位じゃないかな？」と自信満々。結果、本当に総合運1位メンバーに選ばれた。一方、6位となった高桑真之は「いろんな人を振り回してしまいやすい。高桑さんが数字を変えるとなるとグループの運勢がさらに上がります」という鑑定結果を告げられる。そして、開運ドリンクである搾りたてのオレンジジュースを「君の瞳に乾杯！」というメロゼリフを言った後で一気に飲み干した。

そして、記者向けのフォトセッションを終えた後で、再びパフォーマンスへ。歌声が魅力的な武田の歌い出しから始まる「メロ・コレクション」では、メンバーの個性が随所に表れるステージでLienを圧倒。会場の一体感がぐっと上がった瞬間だった。

最後にはLienとLienelの絆を歌った「Connected」を披露。パフォーマンス中には、特設ホームページで集めたLienからのメッセージがスクリーンに映し出されるなど、これからのLienelのさらなる飛躍を約束するようなステージだった。ここで終わりかと思いきや、楽曲が終わった後にもスクリーンに映し出されたメッセージを見続けるメンバー。

最後には「この言葉を胸に、絶対に約束した武道館に連れて行くので、よろしくお願いします」と近藤が宣言。6人それぞれが会場に集まったLienひとりひとりと目を合わせるかのように手を振りながら帰っていき、イベントは終了した。

取材・文◎於ありさ

撮影◎米山三郎

■＜Lienel 6th Live Tour 2026「ロマンティック・シンドローーム!!!!!!」＞

【大阪】

9月13日(日) 大阪国際会議場 メインホール (グランキューブ大阪)

開場17:00／開演18:00

【愛知】

10月3日(土) 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

開場17:00／開演18:00

10月4日(日) 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

・1部：開場13:00／開演14:00

・2部：開場17:00／開演18:00

【東京】

11月18日(水) Kanadevia Hall

開場18:00／開演19:00

11月19日(木) Kanadevia Hall

開場17:00／開演18:00