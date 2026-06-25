6月24日、パリのニッシム ド カモンド美術館にて、世界的ブランド『Dior』の2027年サマー コレクションショーが開催された。会場には、俳優でアーティストの山下智久が登場したが、彼が着用したファッションが話題となっている。

山下は、2021年から同ブランドのアンバサダーを務めている。会場には『BTS』のメンバー・ジミンなど世界中のセレブリティが参加し、豪華な顔ぶれとなった。そんな名だたる参加者と肩を並べた山下だったが、着用していたファッションに注目が集まった。

「山下さんは、ゆるめのデニムに黒の襟つきシャツを着用して登場しました。シャツの肩部分には、王子様のようにシルバーのフリンジがついている斬新なデザインでした。見慣れないクチュールのついたシャツに、ファンも驚いたようでした」（ファッション誌ライター）

会場での山下の様子は、さまざまなファッションメディアのSNSで報告されたが、そのコメント欄には、驚きの衣装に戸惑う声も。

《山Pの肩に乗っかってるのは正解?》

《肩になについてるの?》

《これおしゃれなの?》

最先端ファッションに、首を傾げるファンもいたようだ。今回のファッションについて、前出のファッション誌ライターが語る。

「会場に登場した韓国の男性グループ『CORTIS』のジュフンさんも、山下さんと同様、肩にフリンジのついたデザインのシャツを着用していました。さらに、ジミンさんが着用したロングジャケットにも、ゴージャスな気品ある刺繍が施されており、王子様感が満載のスタイルを見せました。Diorで今季のトレンドとなっているデザインのようです」

美術館という会場にもぴったりな、“王子様風”スタイル。難しい最先端ファッションも難なくこなすのは、やはり山下の持ち前のポテンシャルがあってこそだろう。

「2020年10月末に旧ジャニーズ事務所を退所した山下さんは、アイドル時代からキラキラした華やかさと落ち着いたキャラクターで、まさに王子様なイメージを漂わせていました。現在はソロで活躍していますが、そのたたずまいは健在のようです」（芸能プロ関係者）

山下だからこそ似合うデザインだったのだろう。