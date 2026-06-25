水揚げ量日本一を誇る宮城県気仙沼市のサメの魅力を全国に伝えようと、「ベビースターラーメン」で知られる「おやつカンパニー」（津市）が、サメ専門の水産加工会社「ムラタ」（気仙沼市）とサメを使ったスナック菓子を開発した。

７月から期間限定で全国販売される予定だ。

発売されるのは「素材市場 サメのスナック」（税込み１５２円前後）。気仙沼でモウカザメと呼ばれる、ネズミザメの身を小麦粉の生地に練り込んで揚げ、唐揚げ味を付けた。使用するサメは全て気仙沼で水揚げされたものだ。

気仙沼では古くからサメの水揚げが盛ん。フカヒレや練り物の原材料として活用されてきたが、食材としての知名度の低さが課題だった。おやつカンパニーでは、流通量が少なく食卓に上らない魚を活用した商品開発に取り組んでおり、昨年は千葉県船橋市で取れるニシン科の「コノシロ」を使ったスナック菓子を開発している。

今月３日には同社の中村元洋専務やムラタの村田真社長らが市役所を訪れ、菅原茂市長に製品の完成を報告した。報告後、村田社長は「サメは扱う業者が少なく販路が狭かった。スナック菓子は新たな分野で、期待は大きい」と話した。

７月６日から東北地方のコンビニエンスストアで、７月２７日からは全国のスーパーで販売される。販売期間は約２か月を予定しているという。