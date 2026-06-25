元乃木坂46与田祐希＆藤木直人、なにわ男子・道枝駿佑主演実写化映画「うるわしの宵の月」出演決定
【モデルプレス＝2026/06/25】なにわ男子の道枝駿佑が主演、女優の安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』（10月23日）の追加キャスト2人が解禁された。
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完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた、講談社「デザート」で連載中のやまもり三香の人気漫画『うるわしの宵の月』。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーである。
2020年に連載が開始すると、「大人もハマる恋愛漫画」として人気を集め、「ebookjapan マンガ大賞2023」第1位、「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」など、数々の賞を受賞。単行本は10巻（2月16日現在）まで発売されており、累計発行部数は750万部（世界累計）を突破するヒットを記録。1月クールでTBS系全国28局ネットにてアニメ放送された際には、瞳の動きや髪の毛の一本一本、手の血管まで、こだわりを感じさせる美麗な作画が話題となり、視聴者から高い評価を得ている。さらに、現在配信中のNetflixの国内デイリーランキングでは長期に渡ってTOP10入りするなどその熱狂は広がり続けている。
1人目の王子である圧倒的なビジュアルで高校一の人気を誇るイケメン「王子」琥珀を、道枝自身が兼ね備えている透明感と王子様のようなオーラで見事に体現。琥珀の魅力を最大限に引き出し、チャラく見えるけれど実は真っすぐでピュアな一面や、宵と出会ったことで初めての真剣な恋に向き合う姿を、繊細に演じる。原作の琥珀のビジュアルに寄せた麗しいプラチナブロンドの髪色も話題に。2人目の王子である宵を演じる安斉は今作で恋愛映画のヒロイン初挑戦となる。容姿端麗かつスマートな振る舞いから女子高生ながらも「王子」と呼ばれる宵の初めての恋に戸惑う瞬間を、持ち前の大人びたボーイッシュな魅力で細やかに演じる。さらに、3人目の王子・大路拓人役に水沢林太郎、琥珀と宵の恋模様を見守る同級生として星乃夢奈・鈴川紗由・大倉空人・阿佐辰美らの出演も発表され、早くも期待の声が広がっている。
今回、物語をさらに盛り上げる豪華追加キャストが解禁された。乃木坂46の元メンバーであり、現在はドラマ・映画・CMなど幅広いジャンルで活動の場を広げる与田祐希が演じるのは、琥珀の幼なじみであり、原作でもファンが多いキャラクター・よしこ。海外から一時帰国した際に、久しぶりに琥珀の家を訪ねてくるなど、自由奔放な性格で宵と琥珀の関係を揺るがす存在となる。よしこを演じたことについて与田は「明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました」とコメント。どこか憎めない愛嬌を持つキャラクター像を、与田が繊細かつ魅力的に体現する。
さらに、宵の父親・誠一役には、数々の名作で唯一無二の存在感を放ち続ける名優・藤木直人が決定。娘の宵を「我が家の王子」と溺愛する子煩悩な父親を、大人の色気と温かみを兼ね備えた藤木がチャーミングに演じる。道枝とはドラマ「母になる」（NTV／2017）以来、約9年ぶりの共演となる藤木は、「青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした。道枝駿佑くんとは『母になる』と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです」と再共演への思いを交えながらコメントを寄せた。原作にも登場する実在のカレー屋「茄子おやじ」がカレー監修として携わり、物語の世界観をよりリアルに、そして魅力的に引き立てる。（modelpress編集部）
宵は、容姿端麗・スマートな「王子」と呼ばれる女子。でも内心では、その完璧な王子像に複雑な思いを抱いていた。そんなとき突然出会ったのは、同じく「王子」と呼ばれる一つ上の先輩・琥珀。「あんた、めちゃくちゃ美しいな」。彼に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。
明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました。素敵な作品に携わることができ、とても光栄でした！
青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは「母になる」と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです。今回は娘の彼氏だったんですが、2人が結ばれたらまたまた親子（義理ですが）になるのになぁと思いながら演じていました。安斉星来さんはまさに原作の宵にピッタリ！少ない日数でしたが親子感を出すのがテーマだったのでコミュニケーションを取りながら演じました。
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◆道枝駿佑主演映画「うるわしの宵の月」
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描いた、講談社「デザート」で連載中のやまもり三香の人気漫画『うるわしの宵の月』。初めて本気の恋を知る琥珀と、初めて恋をする宵。2人それぞれが自分の内面と周囲からのギャップに葛藤しながら、「自分らしさ」と向き合い、少しずつ距離を縮めていく姿を、時に甘く、繊細に描いた“W王子”の等身大ファーストラブストーリーである。
1人目の王子である圧倒的なビジュアルで高校一の人気を誇るイケメン「王子」琥珀を、道枝自身が兼ね備えている透明感と王子様のようなオーラで見事に体現。琥珀の魅力を最大限に引き出し、チャラく見えるけれど実は真っすぐでピュアな一面や、宵と出会ったことで初めての真剣な恋に向き合う姿を、繊細に演じる。原作の琥珀のビジュアルに寄せた麗しいプラチナブロンドの髪色も話題に。2人目の王子である宵を演じる安斉は今作で恋愛映画のヒロイン初挑戦となる。容姿端麗かつスマートな振る舞いから女子高生ながらも「王子」と呼ばれる宵の初めての恋に戸惑う瞬間を、持ち前の大人びたボーイッシュな魅力で細やかに演じる。さらに、3人目の王子・大路拓人役に水沢林太郎、琥珀と宵の恋模様を見守る同級生として星乃夢奈・鈴川紗由・大倉空人・阿佐辰美らの出演も発表され、早くも期待の声が広がっている。
◆「うるわしの宵の月」与田祐希・藤木直人の出演決定
今回、物語をさらに盛り上げる豪華追加キャストが解禁された。乃木坂46の元メンバーであり、現在はドラマ・映画・CMなど幅広いジャンルで活動の場を広げる与田祐希が演じるのは、琥珀の幼なじみであり、原作でもファンが多いキャラクター・よしこ。海外から一時帰国した際に、久しぶりに琥珀の家を訪ねてくるなど、自由奔放な性格で宵と琥珀の関係を揺るがす存在となる。よしこを演じたことについて与田は「明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました」とコメント。どこか憎めない愛嬌を持つキャラクター像を、与田が繊細かつ魅力的に体現する。
さらに、宵の父親・誠一役には、数々の名作で唯一無二の存在感を放ち続ける名優・藤木直人が決定。娘の宵を「我が家の王子」と溺愛する子煩悩な父親を、大人の色気と温かみを兼ね備えた藤木がチャーミングに演じる。道枝とはドラマ「母になる」（NTV／2017）以来、約9年ぶりの共演となる藤木は、「青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした。道枝駿佑くんとは『母になる』と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです」と再共演への思いを交えながらコメントを寄せた。原作にも登場する実在のカレー屋「茄子おやじ」がカレー監修として携わり、物語の世界観をよりリアルに、そして魅力的に引き立てる。（modelpress編集部）
◆道枝駿佑主演映画「うるわしの宵の月」ストーリー
宵は、容姿端麗・スマートな「王子」と呼ばれる女子。でも内心では、その完璧な王子像に複雑な思いを抱いていた。そんなとき突然出会ったのは、同じく「王子」と呼ばれる一つ上の先輩・琥珀。「あんた、めちゃくちゃ美しいな」。彼に言われた一言が、宵の世界を揺らし始める。
◆与田祐希（よしこ役）コメント
明るくて人との距離感が近く、琥珀とは兄弟のような気持ちで接しているよしこですが、周りから見ると少し誤解されやすい一面を持つ役どころです。時にはもどかしく感じられる場面もあるかもしれませんが、この物語をより彩るスパイスのような存在になれたら嬉しいです。現場では監督やスタッフの皆様、キャストの皆様とコミュニケーションを取りながら少しずつ肩の力を抜いて演じることができました。素敵な作品に携わることができ、とても光栄でした！
◆藤木直人（谷口誠一役）コメント
青春恋愛映画のオファーをいただくなんて思ってもなかったのでびっくりしました。…が、僕の役にキラキラ要素は微塵もありませんでした（汗）。道枝駿佑くんとは「母になる」と言う9年前のドラマで親子役でした。それ以来勝手に息子だと思っているので（笑）、再び共演出来て嬉しいです。今回は娘の彼氏だったんですが、2人が結ばれたらまたまた親子（義理ですが）になるのになぁと思いながら演じていました。安斉星来さんはまさに原作の宵にピッタリ！少ない日数でしたが親子感を出すのがテーマだったのでコミュニケーションを取りながら演じました。
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