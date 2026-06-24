道頓堀川を望む個室で鱧一人鍋と鰻の炙り焼きを味わう！ 道頓堀 治兵衛「夏の三銘品特別会席」

記事ポイント 鱧・伊勢海老・鰻の夏三銘品、9月13日まで期間限定3コース展開：花水木6,050円・紫陽花5,500円・清夏7,700円（税込）道頓堀川望む個室完備、最大50名対応 鱧・伊勢海老・鰻の夏三銘品、9月13日まで期間限定3コース展開：花水木6,050円・紫陽花5,500円・清夏7,700円（税込）道頓堀川望む個室完備、最大50名対応

大阪・なんばのふぐ・会席料理の老舗「道頓堀 治兵衛」が、2026年6月18日より夏の三銘品『鱧』『伊勢海老』『鰻』を主役にした特別会席プラン3種を期間限定でスタートしました。

鱧ちり・鱧すき一人鍋・鰻の炙り焼きなど、職人の多彩な調理法で仕上げた料理を、道頓堀川を見下ろせる個室でゆっくりと味わえます。

3コースはいずれも通常価格より割引された期間限定価格で、2026年9月13日まで提供されています。

道頓堀 治兵衛「夏の三銘品特別会席」

キャンペーン期間：2026年9月13日まで所在地：大阪市中央区道頓堀2-1-4アクセス：地下鉄なんば駅25号出口 徒歩2分

道頓堀 治兵衛は、昭和21年（1946年）創業の大阪・なんばに位置するふぐ・会席料理の専門店です。

道頓堀川沿いという立地を活かした個室や掘りごたつ席が特徴で、とらふぐをはじめ旬の食材を用いた会席料理を通年提供しています。

今回スタートした夏の特別会席は、『鱧』『伊勢海老』『鰻』という夏の三銘品をそれぞれ主役に据えた3コース構成です。

鱧ちり・鱧すき一人鍋・鰻の炙り焼きなど、素材ごとに異なる職人の技が光る調理法で、夏の食材を余すところなく堪能できます。

座席は少人数から最大50名まで対応可能で、掘りごたつ個室や座敷テーブル席をはじめ、落ち着いた和の空間からレストランのような洋風フロアまであります。

道頓堀川を望む席は特に人気で、家族の集まりから大阪観光の食事まで幅広く利用できます。

「花水木」

コース名：花水木（はなみずき）お品書き：先付け、鱧ちり、伊勢海老サラダ、鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、海老茶碗蒸し、鱧飯、赤だし、香の物、デザート（全10品）通常価格：7,700円（税込）期間限定価格：6,050円（税込）※2026年9月13日まで

「花水木」は、鱧ちり・鱧すき一人鍋・鱧の天ぷら・鱧飯と、鱧を多彩な調理法で味わい尽くす全10品のコースです。

伊勢海老サラダと海老茶碗蒸しも品数に加わり、夏の海の幸を一度に堪能できる構成になっています。

鱧すき一人鍋は一人用の鍋で熱々の状態を保ちながら提供されるため、旬の鱧の淡白なうまみをじっくりと引き出した状態で口にできます。

鱧の天ぷらはサクッとした衣の食感で鱧のふっくらした身とのコントラストが楽しめ、鱧飯は出汁の旨みが染み込んだ仕上がりでコースの締めにふさわしい一品です。

赤だし・香の物・デザートまで続く全10品は、鱧と伊勢海老の両方を堪能したい方に向いたコースです。

「紫陽花」

コース名：紫陽花（あじさい）お品書き：先付け、鱧ちり、鱧すき鍋、鱧の天ぷら、素麺、デザート（全6品）通常価格：6,600円（税込）期間限定価格：5,500円（税込）※2026年9月13日まで

「紫陽花」は、旬の鱧を鍋でたっぷりと味わえる全6品のコースです。

鱧ちりでさっぱりとした味わいを楽しんだあと、鱧すき鍋でじっくりと煮込んだ鱧の旨みを堪能し、鱧の天ぷらではサクッとした衣の食感との対比を楽しめます。

最後の素麺がすっきりとした口直しになる夏らしい構成で、コース全体を通して鱧の異なる表情を味わえます。

全6品はコンパクトながら鱧の旨みをしっかりと引き出した内容で、鱧料理を中心に据えてたっぷりと食べたい方に向いたコースです。

「清夏」

コース名：清夏（せいか）お品書き：先付け、鰻炙り焼き、季節の揚げ物、鰻茶碗蒸し、鰻丼、赤だし、香の物、デザート（全8品）通常価格：8,800円（税込）期間限定価格：7,700円（税込）※2026年9月13日まで

「清夏」は、道頓堀 治兵衛の特製だしで焼きながら食べる「鰻の炙り焼き」を中心に据えた全8品のコースです。

「香ばしくとろける脂が絶品」と評されるこの炙り焼きは、特製だしと合わせながら焼き上げていく道頓堀 治兵衛自慢の逸品です。

鰻茶碗蒸しでは出汁との組み合わせで異なるまろやかさを楽しめ、鰻丼では炙り焼きとはまた違う食べ応えを味わえます。

季節の揚げ物がアクセントになる全8品の構成で、鰻の多彩な表情を一度のコースで堪能できます。

赤だし・香の物・デザートまで含めた締めくくりも丁寧な仕上がりです。

道頓堀川を見下ろせる個室で、鱧の一人鍋から鰻の炙り焼きまで夏ならではの三銘品を職人の技とともに味わえます。

落ち着いた和の空間が、特別な夏の食卓を演出してくれます。

道頓堀 治兵衛「夏の三銘品特別会席」の紹介でした。

よくある質問

Q. 夏の三銘品特別会席の期間限定価格はいつまで適用されますか？

A. 2026年9月13日まで適用されます。

「花水木」6,050円（税込）・「紫陽花」5,500円（税込）・「清夏」7,700円（税込）の3コースが、それぞれ通常価格より割引された期間限定価格で提供されています。

Q. 座席の種類と収容人数を教えてください？

A. 掘りごたつ個室や座敷テーブル席、洋風フロアがあり、少人数から最大50名まで対応できます。

道頓堀川を望む席は特に人気があります。

Q. 3つのコースはどのような違いがありますか？

A. 「花水木」は鱧と伊勢海老を組み合わせた全10品、「紫陽花」は鱧を鍋中心でたっぷり味わえる全6品、「清夏」は特製だしで焼きながら食べる鰻の炙り焼きを主役にした全8品のコースです。

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