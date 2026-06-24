日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が２３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。

この日は、交際相手から振るわれる肉体的、精神的、社会的などの暴力「デートＤＶ」をテーマにトークを繰り広げた。

タレント・土屋アンナは「例えば、（土屋が）ご飯行く。『ご飯行かないで』『なんで？行く』『いや、行かないで』っていう。私が言うこと聞かないっていうので行こうとするところを止めてからの（掴みかかられる）。酒癖悪い人もいた。酒癖が悪くて灰皿投げたりとか。めっちゃ避けたけどね。（体ごと）倒されるもあるし、首（を絞められたこと）もあるし。精神的もあるし。だから強くなった」と振り返った。

上田が「すぐ別れようとかはならなかった？」と聞くと、土屋は「ケガをしてからは別れようとするんだけど。別れようとすると泣いて…。『いや。別れないで…』って泣くのよ…」と話した。

さらに、土屋は「直に『別れたい』って言うと逆上する。逆上してガーン！って鏡の所にやられて、鏡が落ちてきて。それで１３針縫うとかあったんですけど…」と話していた。