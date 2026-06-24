6月23日、歌手・工藤静香が『バナナサンド』（TBS系）に出演。その近影に、衝撃が広がっている。

番組内で、工藤は番組恒例「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦した。中島みゆき『地上の星』と、中島が工藤に詞を提供した楽曲『慟哭』を、バックコーラスに惑わされず歌いきれるか、という企画だが、コーラスの撹乱ぶりに、工藤は歌いながら爆笑。盛大に音を外し、終了後は「やっばいですね!? こんなに音外すの、びっくりした!」と初挑戦の感想を話していたが、視聴者からは、そのビジュアルにも注目が集まっていた。

この日は、ルイ・ヴィトンの黒いミニ丈ワンピースに、ブラウンのベルト、黒い厚底ブーツという衣装で出演した工藤だったが、ワンピースからのぞく生足の細さに、Xでは驚きの声が相次いだ。

《工藤静香さん細すぎる》

《工藤静香ほっそ》

もともとスレンダーな工藤だが、あまりに細い足に心配の声も寄せられた。というのも、このところの工藤は多忙な日々が続いているからだ。

「工藤さんは、6月24日に新作アルバム『Dynamic』を発売しており、その宣伝も兼ねてか、6月は『NHKのど自慢』や『ミュージックフェア』『ノンストップ!』（ともにフジテレビ系）など、テレビ露出が多い月になりました。

28日からは『SHIZUKA KUDO LIVE TOUR 2026 Dynamic』が始まる予定で、9月まで毎週、全国各地を飛び回る日程が続きます。さらにいえば、3月から5月まではフルオーケストラ公演となる『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』を全国7都市で開催していました。休む間もなく次のツアーが始まることとなり、なかなかのハードスケジュールです」（芸能担当記者）

日々に忙殺されているのだろうか。ふだんであれば工藤のInstagramには、手作りの食事や愛犬との散歩の様子などがアップされることが多いのだが、最近は仕事の投稿で埋め尽くされている。

5月には、ツアー先のホテルで、黒いレオタードを着てエクササイズをする様子を投稿するなど、厳しい体型管理が話題になった工藤。多忙ななかでもストイックな姿勢は相変わらずだが、どうか、ほどほどに……。