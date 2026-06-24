YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【FPSで人気のイヤホン紹介】final VR3000 for Gaming」と題した動画を公開した。日本のオーディオメーカー「final」が開発した、ゲームやVRコンテンツに特化したイヤホン「VR3000 for Gaming」を取り上げ、FPSゲーマーから支持を集める理由や購入時の留意点を独自の視点で考察している。



同チャンネルは、人気配信者にも愛用者も多い本製品がFPSで人気な理由として、4つのポイントを提示する。1つ目は「定位と距離感が非常に掴みやすい」こと。ざっくりとした方向ではなく、「点としてのピンポイントな位置把握ができます」と評価し、遠くから耳元まで表現できる音場の広さに言及した。2つ目は「銃声が耳に刺さらない」こと。高域成分が丸く、分離感を保ったままウォーム寄りなチューニングが施されているという。



さらに、片側約4.5gという「超軽量」な設計により長時間の着用でも不快になりにくい点や、「イヤーピースの装着性が良い」点を挙げた。耳に触れる部分に柔らかいシリコンを採用することで、「快適な着け心地と高い遮音性の両立を実現しています」と説明している。



一方で、購入する際の留意点にも触れている。「マイク品質は微妙」であり、ボイスチャットを快適に行うには別途マイクの用意を推奨している。また、ケーブルの交換ができない「リケーブルはできない」仕様であるため断線時は本体ごとの交換になることや、筐体のABS素材は繰り返し触れることで「テカリが発生する」といった注意点を率直に伝えた。



ゲーミングデバイスとしては「超優秀」と評価しつつも、高級感を求めるユーザーにはおすすめしにくい要素があると指摘。単なるスペック紹介にとどまらず、メリットとデメリットの双方を提示することで、読者が自分に合ったゲーミングイヤホンを選ぶための具体的な指針を示している。



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