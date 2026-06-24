「偏差値だけで決めるのは愚の骨頂」元教師が語る進路選び。古い常識に囚われるのはおかしい

静岡の元教師すぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで「【受験生必見】後悔しない進路の決め方 3選」を公開した。動画では、中高生に向けて後悔しない進路の決め方を解説し、偏差値至上主義や親世代の古い常識に基づく学校選びに対して強い言葉で警鐘を鳴らしている。



すぎやま氏は、進路をなんとなく決めてしまい、入学後に「思っていたのと違った」と後悔する学生を毎年山ほど見てきたと語る。その上で、後悔しないためのポイントを4つ挙げた。



1つ目は「偏差値だけで決めるな」という点だ。「偏差値だけで進学先を選ぶのは愚の骨頂」と断じ、それはレストランで自分の食べたいものではなく値段だけを見てメニューを決めるようなものだと例えた。



2つ目に「勉強よりも先に情報収集しろ」と提言。勉強や進学は目的ではなく手段に過ぎず、「行き先が決まってないのにとりあえず出発する」ことは間違いであると説明。まずは世の中にどんな仕事や進学先があるのか、情報収集から始めるべきだと語る。



3つ目に「なんとなくで決めるな」と注意喚起。親や塾に言われたから、家から近いからといった理由で決めるのではなく、実際にオープンキャンパスや説明会に足を運び、最低3校は自分の目で見て決めるべきだと主張した。



最後に「古い常識に囚われてはいけない」と力説。2026年からの私立高校無償化により、設備が整った私立が選ばれるようになり「地方の公立神話はもう過去の遺物」になったと指摘した。また、現在では高校生の10人に1人が通信制高校に通っており、「全日制に行けなかったから通信制に行くという考えは完全に時代遅れ」と切り捨てた。大学入試においても総合型選抜が主流になりつつある現状を説明している。



すぎやま氏は「古い常識にとにかく囚われないようにしてください」と視聴者に呼びかけ、自分の頭で考えて納得のいく進路を選択することの重要性を強調して動画を締めくくった。