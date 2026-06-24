仲里依紗、夫・中尾明慶の“1番許せない行動”を暴露 寝室の惨状に不満「結界張ってるのかな？」「本当にイライラするの」
俳優の仲里依紗（36）が、23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優・中尾明慶（37）の“1番許せない行動”を爆発させる一幕があった。
【動画】「結界張ってるのかな？」仲里依紗がイライラ！夫・中尾明慶の“1番許せない行動”
仲は「捨てずに片付ける方法を遂に見つけた！ぬいぐるみパラダイスで棺桶スタイルのトカゲのベッドが一気に綺麗になった本気の最強グッズを母は手に入れた」と題した動画の中で、夫婦の寝室を公開。中尾が使っているベッド横の床を指さし「ちょっと私、本当にこういうのが1番許せないんです」と眉をひそめながら不満を吐き出す。
許せないのは「ペットボトルを床に直置きすることが。あるじゃん！台！これ結界張ってるのかな？と思って。猫よけみたいなさ」という中尾の行動。すぐ近くにサイドテーブルがあるにもかかわらず、床に直置きされたペットボトルがどうしても納得いかない様子を見せた。
さらに仲の暴露は続く。「私があげたローマのお土産ですね。これもポイって」と無造作に置かれた土産を映し出し、すぐ横に積まれた「恐ろしい数の本。全部読み終わらないのに本読む人っていっぱい読むのかな？」と、ベッドサイドの様子についても疑問と不満を報告している。
また、ベッドの境目に中尾が入ってこないように“防衛線”として抱き枕を置いているというが、「結界張ってるのに、この間あいつが使ってたのよ。本当にイライラするの」と怒り心頭。中尾のマイペースぶりに、最後までイライラと暴露が止まらない様子だった。
この夫の許せない行動に対して、コメント欄には「イライラするって言っても、抱き枕で結界を張っても、隣同士でベッドくっつけてるの可愛い」「結界に爆笑しました」「ペットボトル直置きは嫌です笑」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「結界張ってるのかな？」仲里依紗がイライラ！夫・中尾明慶の“1番許せない行動”
仲は「捨てずに片付ける方法を遂に見つけた！ぬいぐるみパラダイスで棺桶スタイルのトカゲのベッドが一気に綺麗になった本気の最強グッズを母は手に入れた」と題した動画の中で、夫婦の寝室を公開。中尾が使っているベッド横の床を指さし「ちょっと私、本当にこういうのが1番許せないんです」と眉をひそめながら不満を吐き出す。
さらに仲の暴露は続く。「私があげたローマのお土産ですね。これもポイって」と無造作に置かれた土産を映し出し、すぐ横に積まれた「恐ろしい数の本。全部読み終わらないのに本読む人っていっぱい読むのかな？」と、ベッドサイドの様子についても疑問と不満を報告している。
また、ベッドの境目に中尾が入ってこないように“防衛線”として抱き枕を置いているというが、「結界張ってるのに、この間あいつが使ってたのよ。本当にイライラするの」と怒り心頭。中尾のマイペースぶりに、最後までイライラと暴露が止まらない様子だった。
この夫の許せない行動に対して、コメント欄には「イライラするって言っても、抱き枕で結界を張っても、隣同士でベッドくっつけてるの可愛い」「結界に爆笑しました」「ペットボトル直置きは嫌です笑」などと、さまざまな反響が寄せられている。