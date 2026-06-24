兵庫県神戸市のマンションの一室で、冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、警察は23日夜、男性の元妻の望月亜紀容疑者（50）を死体遺棄容疑で逮捕したと発表しました。

■急展開…兵庫県警が会見 元妻を死体遺棄容疑で逮捕

23日午後9時半すぎ、急きょ開かれたのは、兵庫県警の会見。

兵庫県警捜査第一課長・渡邉昭二氏

「神戸市中央区における男性死体損壊等事件につきましては、令和8年6月23日午後8時22分、被疑者を死体遺棄罪で通常逮捕。被疑者は望月亜紀、50歳」

「逮捕事実につきましては、被疑者は死亡した被害者・西口豊の妻、被害者の埋葬義務があるのに神戸市中央区の現場マンション一室において、被害者の死体を袋につめた上、冷凍庫内にいれた状態で放置し、死体を遺棄したというものです」

神戸市の閑静な住宅街から遺体が見つかった事件。事件は23日夜、急展開をむかえました。

■冷凍庫から“死後15年”男性遺体 胴体を腹部で切断

益永佳奈記者（読売テレビ）

「冷凍庫のようなモノが、ブルーシートにつつまれて大勢の捜査員によって運び出されています」

今月20日、神戸市のマンションで発覚した事件。大きな冷凍庫の中から、胴体を腹部で切断された男性の遺体が見つかりました。

司法解剖の結果、遺体は、かつてこの部屋に住んでいた職業不詳の西口豊さんだと判明。死亡推定時期は2011年12月ごろで、“死後15年”ほど経過していたこともわかりました。西口さんは、生きていれば今年57歳でした。

■閑静な住宅街でおきた事件 遺体は腐敗が進んでいる状況

現場となったのは、兵庫県庁や小学校などが集まる市の中心地。事件は、閑静な住宅街でおきました。

近隣住民

「すごい静かな（場所で）学校の通学とかもありますんで、聞いたときはびっくりしましたね」

近隣住民の間で広がっていた動揺。事件の発覚は、近隣住民から「異臭がする」との連絡が管理会社にあったことがきっかけでした。

死後15年ほど経過したとみられる遺体が見つかったのは、3階の3LDKの部屋で、遺体が入った冷凍庫が置かれていたのは、玄関を入ってすぐのリビング。

警察が駆けつけた当時、玄関の鍵はかかった状態で、室内に血痕などはなく、荒らされた形跡もなかったといいます。

遺体が入った冷凍庫の中には、切断された上半身と下半身が、それぞれ別の袋にいれられていました。

冷凍庫の電源は「オン」になっていましたが、部屋の電気は止まった状態。遺体は当初は冷凍されていたとみられていますが、腐敗が進んでいる状況でした。

今年3月ごろには、管理会社に異臭の訴えがあったといいます。いつのタイミングで電気が止められたのかは、わかっていません。

■部屋の所有者、事件は報道で初めて知った

23日夜、『news zero』が話を聞いたのは、遺体が見つかった部屋を妻とともに所有しているという男性。

遺体が見つかった部屋の所有者

「所有者といえば所有者。管理は一切やってない、嫁がみんなやってる。嫁は警察が来たから話した」

――どんな話をした？

遺体が見つかった部屋の所有者

「それは絶対言ったらあかん」

――西口豊さんの名前も知らない？

遺体が見つかった部屋の所有者

「知らん」

――名前を聞いたことは？

遺体が見つかった部屋の所有者

「ない」

――遺体発見について

遺体が見つかった部屋の所有者

「それはびっくりする。（記者が）教えてくれて、えーみたいな」

事件については、報道で初めて知ったといいます。

■元妻「自分がやった」 自ら捜査本部に連絡

行方不明者届も出されず、警察へのトラブルの相談歴もなかった西口さん。不可解な点が多い中、警察はこれまで、80人態勢の捜査本部を設置し、殺人容疑も視野に捜査。

そうした中、事件は急きょ動きました。死体を遺棄した疑いで逮捕されたのは、西口さんの妻だった望月容疑者。警察によりますと、望月容疑者は22日夜、自ら捜査本部に「自分がやった」と連絡し、逮捕にいたったということです。

望月容疑者は、「私がやったことで間違いありません。ひどいことをしたので言い分はありません」と容疑を認め、西口さんの殺害をほのめかす供述もしているということです。

家賃は、望月容疑者が払い続けていたということで、警察は事件の発覚を防ぐためだったとみています。

今後、共犯者の有無や、凶器などについて調べる方針です。

（6月23日放送『news zero』より）