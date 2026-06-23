物価高にも嬉しい「詰め放題」ですが、なんと今、家具の「詰め放題」まであるんだそうです。

平日の商店街にできた長い列。詰めて、詰めて、詰めまくる！そう、野菜の詰め放題です。ニンジンやナス、キュウリなど季節の野菜9種類が詰め放題。会員の場合、なんと100円で挑戦できるんです。

制限時間は30秒。専用の袋に詰めていきます！袋いっぱいの野菜に、笑顔がこぼれます。

会員 100円で挑戦

「最近物価が高いから、こういうの助かります。100円でこんなにもらえて」

「大満足。何かおいしいもの作ります」

この日のために、1週間、野菜を買わなかったという人も…

一般 300円で挑戦

「最後キュウリをこう入れたらプロと言われた。ここ（指）で押さえているでしょ？だから大丈夫ということで」

ナス7本に、いま割高なキュウリ7本など、合わせて18個の野菜をゲット！

一般 300円で挑戦

「1500円分くらいはあると思う。もちろん新鮮だし、ラッキーです」

冠婚葬祭のごじょいる 砂町マルシェ 鍋川原薫さん

「こういう時にちょっと多めに手に入れていただいて、元気でまた通っていただければと思います」

続いてやってきたのは、全国で52店舗を展開するアウトレット家具専門店「ビッグウッド」。

きょう、このお店で行われたのが…

「車に家具の詰め放題ということでお邪魔しました」

なんと！車への「家具詰め放題」！軽自動車なら5万円、普通車なら10万円で、制限時間1時間以内に積めるだけ積んでOKという、なんとも太っ腹なイベントなんです！

企画したのはこちらの吉永さん。

ビッグウッド 広告宣伝課 吉永浩二さん

「家具はなかなか買うものじゃないので、家具店に行くきっかけを作りたかった」

軽自動車で来店したこちらの女性のお目当ては…

「第1候補こっちです」

選んだのは15万円のダイニングテーブルとイスのセット！

Nスタ

「（車に）載ったらどれぐらいお得に？」

「10万円近くお得になりますね。ありがとうございます！」

もちろんこれだけでは終わりません！

「これ！これがほしい」

「これ？これはいけるかな。でも脚がこれも取れるので」

「この棚、バラせると思うので板にしていただいて」

遠慮なく商品を選ぶ様子に余裕がなくなってくる吉永さん…

ビッグウッド 広告宣伝課 吉永浩二さん

「でも大丈夫です。（イベントの）許可はもらいましたので大丈夫です」

積み込みは店のスタッフが安全に配慮して行います。

一通り積み込みましたが、まだ余裕があるということ…

「ちょっと、見て回ってもいいですか？」

「入れていただきたいと思います」

結局、軽乗用車に積み込めたのは6点、およそ23万円分！

ビッグウッド 広告宣伝課 吉永浩二さん

「割引が18万2560円。これは始末書かもしれないな私。一緒に書きましょうか店長」

「（Q.車はギチギチですが）私の心もいっぱいなので。満足でいっぱいです」

会社の許しが出れば、来月もどこかの店舗で開催する予定だそうです。