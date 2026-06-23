道頓堀 治兵衛、鱧・伊勢海老・鰻を主役にした夏の特別会席プランの提供開始
治兵衛が運営する「道頓堀 治兵衛(じへい)」は6月18日、夏の三銘品である「鱧(はも)」「伊勢海老」「鰻」を主役にした特別会席プランの提供を開始した。9月13日までの期間限定で販売する。
花水木
道頓堀川を見下ろせる人気の席などで、職人の技が光る多彩な調理法による夏の美味を楽しめる。
プランは3種類。「花水木」(通常7,700円→期間限定で6,050円)は、鱧ちりや鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯に加え、伊勢海老サラダなど全10品で鱧を味わい尽くすプラン。「紫陽花」(通常6,600円→期間限定で5,500円)は、鱧ちりや鱧すき鍋、素麺など全6品で旬の鱧をたっぷりと堪能できる。
紫陽花
鰻のあぶり焼き会席「清夏」(通常8,800円→期間限定で7,700円)は、特製だしで焼きながら食べる自慢の鰻炙り焼きや鰻丼など全8品のコース。
清夏
店舗には、少人数から最大50名まで対応可能な掘りごたつ個室や座敷テーブル席、レストラン風の洋風フロアがあり、家族の集まりや大阪観光など幅広く利用できる。
花水木
道頓堀川を見下ろせる人気の席などで、職人の技が光る多彩な調理法による夏の美味を楽しめる。
プランは3種類。「花水木」(通常7,700円→期間限定で6,050円)は、鱧ちりや鱧すき一人鍋、鱧の天ぷら、鱧飯に加え、伊勢海老サラダなど全10品で鱧を味わい尽くすプラン。「紫陽花」(通常6,600円→期間限定で5,500円)は、鱧ちりや鱧すき鍋、素麺など全6品で旬の鱧をたっぷりと堪能できる。
紫陽花
鰻のあぶり焼き会席「清夏」(通常8,800円→期間限定で7,700円)は、特製だしで焼きながら食べる自慢の鰻炙り焼きや鰻丼など全8品のコース。
清夏
店舗には、少人数から最大50名まで対応可能な掘りごたつ個室や座敷テーブル席、レストラン風の洋風フロアがあり、家族の集まりや大阪観光など幅広く利用できる。