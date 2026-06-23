27年大河『逆賊の幕臣』新キャスト6人発表 ふかわりょう、神尾楓珠、岩田剛典は大河初出演
2027年1月放送予定の松坂桃李が主演を務めるNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』の新たな出演者6人が23日、発表された。ふかわりょう、神尾楓珠、岩田剛典は大河初出演となる。
【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優
本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間関係の核を担う存在となる。
発表されたのは、3人のほか、宅麻伸、北村一輝、柄本明。宅麻は大河8作目となり、江戸幕府12代将軍・徳川家慶を演じる。「徳川家慶、後悔無いよう演じたいと思います」とコメントした。
ふかわは江戸幕府13代将軍・徳川家定を演じる。「すぐに両親に報告すると、電話越しに喜びの声が聞こえてきました」と明かし「これほどの親孝行はありません」と喜びを伝えた。
神尾が演じるのは、江戸幕府14代将軍・徳川家茂。「嬉しさと同時に、大きなプレッシャーも感じています。家茂の覚悟や葛藤を丁寧に演じたいと思います」と意欲を示した。
岩田は老中・阿部正弘役を務める。「身の引き締まる思いです」と心境を明かし「皆様にお届けできる日が楽しみです！！」と伝えた。
南町奉行・鳥居耀蔵役には、大河4作目の北村が決まった。「幕府を守ろうとした側の論理や、彼なりの正義を表現することで歴史を複眼的に伝えることが出来ればと思っております」とコメントした。
9代水戸藩主・徳川斉昭は大河6作目となる柄本が務める。「安達奈緒子さんの脚本は何本かやらせていただいており、今回も安達さんの脚本が出来上がるのが楽しみです」と伝えた。
出演者発表にあたって、制作統括の勝田夏子氏は「実に多彩で豪華な顔ぶれをお迎えすることができました。どうぞご期待ください！」と呼びかけている。
【写真】大河8作目の大御所も！『逆賊の幕臣』に出演する俳優
本作は、幕末の幕臣・小栗忠順の視点から“敗者”の歴史に迫る作品。日本初の遣米使節として近代化を推し進めた小栗の姿を描く。今回発表されたのは、幼少期から小栗を知る仲間たちで、物語の人間関係の核を担う存在となる。
発表されたのは、3人のほか、宅麻伸、北村一輝、柄本明。宅麻は大河8作目となり、江戸幕府12代将軍・徳川家慶を演じる。「徳川家慶、後悔無いよう演じたいと思います」とコメントした。
神尾が演じるのは、江戸幕府14代将軍・徳川家茂。「嬉しさと同時に、大きなプレッシャーも感じています。家茂の覚悟や葛藤を丁寧に演じたいと思います」と意欲を示した。
岩田は老中・阿部正弘役を務める。「身の引き締まる思いです」と心境を明かし「皆様にお届けできる日が楽しみです！！」と伝えた。
南町奉行・鳥居耀蔵役には、大河4作目の北村が決まった。「幕府を守ろうとした側の論理や、彼なりの正義を表現することで歴史を複眼的に伝えることが出来ればと思っております」とコメントした。
9代水戸藩主・徳川斉昭は大河6作目となる柄本が務める。「安達奈緒子さんの脚本は何本かやらせていただいており、今回も安達さんの脚本が出来上がるのが楽しみです」と伝えた。
出演者発表にあたって、制作統括の勝田夏子氏は「実に多彩で豪華な顔ぶれをお迎えすることができました。どうぞご期待ください！」と呼びかけている。