¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¿¿±ÉÅÄ¡¡µï¼ò²°¤Ç¤ÎÉÔ²÷¤Ê·Ð¸³¤Ä¤Å¤ë¡Ö£²£°ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤¬ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¸¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µï¼ò²°¤Ç¤ÎÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¿±ÉÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëµï¼ò²°ÀÊ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅºÉÕ¤·¡Öµï¼ò²°¤Î²£¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î£²£°ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤¬ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ÎÃË»ÒÃ£¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢²¶¤ÎÀÊ¤ò¸þ¤¤¤ÆÆÇ¥±¥à¥ê¤òÅÇ¤¯¡£·«¤êÊÖ¤·¡£²¶¤âÃË»Ò¤À¤¼¡£¤ªÁ°¤¬¸þ¤¯¤Ù¤´é¤Î¸þ¤¤Ï²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¾å¤À¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¿±ÉÅÄ¤ËÎÙ¤Î½÷¤¬ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤ò¿á¤¤«¤±¤é¤ì¡¢ÉÔ²÷¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡ÖÃË¤Î¸ª¤ËÉª¤ò¾è¤»¤Ê¤¬¤éÃý¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¥È¥é¤¯¤é¤¤ÀÍß¶¯¤½¤¦¡×¤È½÷¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£