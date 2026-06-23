「PyCon US 2026 参加報告会」が開催 - オンサイトでは懇親会も
6月29日、5月13日から19日にかけてカリフォルニア州ロングビーチで開催されたPythonカンファレンス「PyCon US 2026 参加報告会」がオンサイトおよびオンラインで開催される。報告会は、PyCon JP Associationの支援を受けて開催される。
○報告会の概要
報告会では、PyCon US 3年連続登壇のこうだいさん、PyCon US常連の鈴木たかのりさんなどが、現地でのの体験やTips、カンファレンスの雰囲気をお届けする。
後半ではパネルディスカッションを実施するほか、最後にはオンサイト会場では、懇親会としてピザパーティーが開催される。
「PyCon USの実際の雰囲気を知りたい」「海外のPyConに参加してみたい」といった方々にとって、有益な情報や刺激を得られる絶好の機会となっている。
報告会はオンサイトとオンラインの双方で開催される。オンサイトの会場は東京都渋谷区にあるHENNGEのオフィスだ。
参加費は無料で、登録はこちらから。
○報告会の概要
報告会では、PyCon US 3年連続登壇のこうだいさん、PyCon US常連の鈴木たかのりさんなどが、現地でのの体験やTips、カンファレンスの雰囲気をお届けする。
「PyCon USの実際の雰囲気を知りたい」「海外のPyConに参加してみたい」といった方々にとって、有益な情報や刺激を得られる絶好の機会となっている。
報告会はオンサイトとオンラインの双方で開催される。オンサイトの会場は東京都渋谷区にあるHENNGEのオフィスだ。
参加費は無料で、登録はこちらから。