◇W杯北中米大会1次リーグI組 フランス―イラク（2026年6月22日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、フランス（FIFAランク2位）がイラク（同60位）と対戦。1―0とリードし前半終了を迎えると、天候悪化により今大会初となる一時中断。2時間以上待った後に再開されるアクシデントに襲われた。

試合は前半35分頃から天候が悪化。激しい雨が降り注ぐなか試合を続け1―0のまま前半終了を迎えた。しかし雷のため後半開始時間は遅れると発表。今大会初めての試合中断というアクシデントが発生。観客に避難を呼びかける場面があり、観客席は一時ガラガラの状態となった。

その後、徐々に観客が席に戻り始めると約2時間後にようやく後半が開始した。

開催地では安全対策として、スタジアムから半径13キロ以内で落雷が検知されると試合は中断へ。落雷がない状態が30分以上経過することで初めて再開できるが、その間に再び落雷が確認されれば時間はゼロにリセットされる。そのため、天候次第では長時間の中断となる可能性もある。