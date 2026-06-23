“大人の事情”で人気者同士の共演ならず――。

6月21日、人気バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）で放送された恒例企画『パパラッチ出川 in カンヌ』。映画『箱の中の羊』出演の女優・綾瀬はるか（41）が登場して歓喜の声が沸き起こった。一方で、ある人気芸人の出演がなかったことに落胆の声も相次いだ。

同企画では、出川哲朗（62）とモデル・タレントの谷まりあ（30）が「カンヌ国際映画祭」に潜入。大物俳優や監督をカメラに収めるべくレッドカーペット沿いに陣取り、『箱の中の羊』一向との対面に成功した。

出川に気づいた綾瀬が笑顔で目の前にやってくると、出川・谷とハイタッチ。大興奮の出川は「キレイ！ユニクロ使ってます！」と語りかけ、3ショットを収めた後も「『ホタルノヒカリ』も『おっぱいバレー』も見ました。『JIN-仁-』も泣きました」とアピールが止まらない。

なお綾瀬とは別のタイミングで、ヒューマノイドを演じた子役・耼木里夢（10）と是枝裕和監督（63）も登場。気さくに出川たちに応じ、見事4ショットも達成した。Xでは放送中から《綾瀬はるかちゃんとの奇跡の3ショット最高すぎる》や《イッテQクルーへ小走りで駆け寄ってくれた是枝監督がとても素敵でした》といったコメントが続出していたのだが……。

映画『箱の中の羊』といえば、綾瀬とお笑いコンビ・千鳥の大悟（46）のW主演作。大悟もカンヌ映画祭に赴いており、綾瀬や是枝監督らとレッドカーペットを歩いている。出川との共演も期待されたが、なぜか今回の『パパラッチ出川 in カンヌ』に大悟の姿はナシ。是枝監督まで出演していながら、主演を務めた大悟の不在を疑問に感じた視聴者も多かっただろう。

「どうやら『イッテQ』の“真ウラ”、同時間帯にフジテレビ系の『千鳥の鬼レンチャン』が放送されていたため、出川さんと大悟さんの共演は叶わなかったようです。“裏かぶり”は芸能界でタブー視されているので、共演どころか大悟さんの姿すらなかったのは仕方のないことでしょう。

裏かぶりは“絶対禁止”と決まっているわけではありませんが、スポンサーへの配慮とも言われています。最近ではお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおさんが、日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』とテレビ朝日系『くりぃむクイズ ミラクル9』で裏かぶりが発生。5月26日にTBS系の『アッコとジャンボ』が放送された際、和田アキ子さんがジャンボさんを公開説教したことでも話題になりました」（スポーツ紙記者）

X上では『鬼レンチャン』との裏かぶりに気づいていた人も多く、

《イッテQ、大悟は映せんかぁ》

《大悟と絡むシーンなんでないの？と思ったら、そうだわ裏被りだ…》

《大悟が全く映りもしないの、どうにもできない大人の事情よなあ》

《やっぱり大悟出ないか〜 裏被りだから仕方ないけど残念》

《イッテQだけ見てる人には大悟がお高くとまってるように映るよな》

といった意見が寄せられていた。

出川と大悟が共演すれば話題になるのは必至。カンヌで『イッテQ』チームは、悔しい思いで大悟を見つめていたのかもしれない。