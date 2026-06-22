【解説】東武野田線5両化計画は挫折していない！ワンマン運転を見据えた緻密なスケジュール

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

鉄道系YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【鉄道ニュース】東武野田線５両化 頓挫か？」と題した動画を公開した。動画では、なかなか5両化が進まない東武野田線（アーバンパークライン）の現状に迫り、一見すると頓挫したかに見える計画が、実は緻密なスケジュールのもとで進行中であるという結論を提示している。



東武鉄道は2022年4月、東武アーバンパークラインの現行6両編成を2024年度より5両編成に変更する計画を発表した。しかし、2025年現在でも多くの6両編成が走り続けている。当初の計画では、新型80000系を4両で購入し、既存の60000系から1両を抜き取って5両編成を組成する予定だったが、実際には80000系が5両のまま導入されるなど、状況に変化が見られた。ネット上では「5両化は失敗したのか」と計画の挫折を疑う声が上がっていたが、動画内では「計画は全く挫折していません」と断言されている。



5両化が遅れているように見える最大の理由は、車両の組み替えにかかる時間だ。全18編成ある60000系から1両を抜き取り、残った5両をリニューアル改造する作業を一気に進めると、運用する電車が不足してしまう。そのため、計画修正を余儀なくされ、しばらくは6両のまま運用されていたと解説している。その後、60000系の抜き取り作業が開始され、車内には80000系と同じ「たのしーと」が組み込まれることになった。また、5両と6両が混在する期間を想定し、ホームドアのセンサーや停止位置を二段構えにする改修作業も完了しているという。



この5両化の目的は単なる減車ではなく、最新の安全設備導入による将来的なワンマン運転への移行を見据えたものである。現在の車両混在は、野田線が生まれ変わるための「いわば『産みの苦しみ』」の期間だと総括した。すべてが5両編成に統一されるまでの過渡期を楽しむとともに、今後の混雑状況がどう変わるか予想し、動画のコメント欄で共有してみてはいかがだろうか。