『左ききのエレン』第12話 「完璧なオレだ」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第12話のあらすじ場面カットが公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、6⽉23⽇（⽕）に放送される本作の第12話「完璧なオレだ」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第12話「完璧なオレだ」あらすじ＞
園宮製薬の化粧品リブランディング企画は進み、モデルはこれまでのあかりから、ターゲットの共感を得やすいモデルへ変更されることに。オーディションが始まり、千晶は初めて⽴ち合う現場で、光⼀たちプロの仕事を⽬の当たりにする。無名で経験と才能を持ったモデルは中々⾒つからなかったが、オーディションが進む中1⼈のモデルが光⼀と千晶の⽬に留まる。だがそこに、あかりが急遽追加でオーディション参加者として現れ――。
＞＞＞第12話場面カットをチェック！（写真7点）
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第12話「完璧なオレだ」あらすじ＞
園宮製薬の化粧品リブランディング企画は進み、モデルはこれまでのあかりから、ターゲットの共感を得やすいモデルへ変更されることに。オーディションが始まり、千晶は初めて⽴ち合う現場で、光⼀たちプロの仕事を⽬の当たりにする。無名で経験と才能を持ったモデルは中々⾒つからなかったが、オーディションが進む中1⼈のモデルが光⼀と千晶の⽬に留まる。だがそこに、あかりが急遽追加でオーディション参加者として現れ――。
＞＞＞第12話場面カットをチェック！（写真7点）
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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