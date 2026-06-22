【お得】東京ディズニーランド＆シー、大学生ら対象の「カレッジパスポート」を限定販売 最大1900円引きで1日中遊べる
オリエンタルランドは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象にした特別チケット「カレッジパスポート（期間限定）」を発売する。9月1日〜30日まで利用できるチケットで、通常価格より1500円〜1900円安く東京ディズニーランドか東京ディズニーシー、どちらかのパークを1日中楽しむことができる。
【期間中のTDSでは…】25周年イベントを開催中！ピノキオらも登場するエンタメプログラムの様子
パスポートの販売期間は、7月1日〜9月30日（※有効期限は9月30日まで）。東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページおよび東京ディズニーリゾート・アプリでのみの販売となる。
1日あたりの販売枚数には限りがあり、期間中に売り切れになる場合や予告なく再販売になる場合があるとしている。
料金は入園日によってことなり、詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで確認できる。なお、入園時には本人の学生証の提示を求められる場合がある。
「カレッジパスポート（期間限定）」の対象期間となる9月の東京ディズニーリゾートでは、季節ごとのイベントが充実。
9月14日まで開催されるスペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』では、パークおなじみのアトラクションやエンターテインメントに夏限定の特別バージョンが登場。両パークで夏ならではの体験を楽しめる。
さらに9月16日からは、毎年恒例のスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』を実施。東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンの世界観を、それぞれのパークで満喫できる。
また、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に彩られたパークで、25周年の祝祭ムードを楽しめる。
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パスポートの販売期間は、7月1日〜9月30日（※有効期限は9月30日まで）。東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページおよび東京ディズニーリゾート・アプリでのみの販売となる。
料金は入園日によってことなり、詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで確認できる。なお、入園時には本人の学生証の提示を求められる場合がある。
「カレッジパスポート（期間限定）」の対象期間となる9月の東京ディズニーリゾートでは、季節ごとのイベントが充実。
9月14日まで開催されるスペシャルイベント『サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort』では、パークおなじみのアトラクションやエンターテインメントに夏限定の特別バージョンが登場。両パークで夏ならではの体験を楽しめる。
さらに9月16日からは、毎年恒例のスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』を実施。東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンの世界観を、それぞれのパークで満喫できる。
また、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に彩られたパークで、25周年の祝祭ムードを楽しめる。