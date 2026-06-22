ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで下田消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…… 【速報】熱中症の疑いで下田消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで下田消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 2026年6月22日 17時5分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では6月22日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、下田消防本部管内の高齢男性1人が救急搬送されました。傷病程度は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで県内では男性2人を救急搬送…うち函南町の60代男性が意識障害の重症（6月19日･静岡） 【速報】熱中症の疑いで浜松市消防局管内の高齢女性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 【速報】熱中症の疑いで掛川市消防本部管内の高齢男性1人を救急搬送…程度は軽症(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 神事, 世田谷区, 明大前, 徳島, 工場, 横浜, フローリング, 介護, 在宅医療