亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。山下智久（41）について語った。

亀梨は山下について「事務所に入る前からテレビで活躍してて、自分が会社に入ったときには雲の上の存在」と語った。「同い年だけど、当時年齢なんて関係ないから。彼が当時『池袋ウエストゲートパーク』を撮ってるときに『迎えきて！ 池袋』って。撮影現場を遠目で（見ながら）自分は別のレッスン終えて、一緒に帰って。（山下が）すごい寂しんぼだったんで、常に『迎え来て』、『散歩しよう』って。朝まで散歩してとか」とともに行動していた時代を語った。

山崎育三郎から「ライバル心みたいなものは？」と聞かれると、亀梨は「思ったこと1回もない。全くない」と答えた。

山崎は「修二と彰で並ぶわけですから」と聞くと、亀梨は「並んでますけど、並んでるって感覚ももちろんないし。山Pはもう、持って生まれた飾らず素材そのものがピカイチじゃないですか」と語った。

亀梨は「なんか僕、ライバルって感じがないんですよね」と語り、山崎は「誰に対しても？」と聞くと、亀梨は「そうそう」と答えた。