CELEB SECRET…JO1河野純喜の就活秘話、有名企業内定を辞退!?
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第１話を６月20日（土）夜９時より放送した。
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。本番組では、貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた９か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかけていく。
また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの４人。
６月20日（土）放送の第１話では、現役医大生・Laraと世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。ドイツ・ハンブルクの医学部で学ぶLaraは、年間学費3000万円という大学に通い、家賃47万円の１LDKの自宅にはハイブランドのアイテムがずらり。学業の傍ら、テスト前には朝９時から翌朝の６〜７時まで「１日21時間の猛勉強」をこなし、さらに東京での絵本制作も行うなど多忙な日々を送る。番組内では、７ヶ月前に身長190cmの“人生初の彼氏”ができたことも嬉しそうに報告。
８歳からプロのイラストレーターとしても活動し、過去には雑誌の表紙や小説の挿絵を担当するなど、その実力は折り紙付き。しかし、華やかな経歴の裏には壮絶な過去が……。12歳でサマンサタバサの最年少デザイナーを務めた際、親しい友人から「そんな特別じゃないのに」と言われたり、インターネット上で「デザインがダサい」「ブス」といった心無い言葉を浴びせられるいじめに遭ったことを告白。当時を振り返り、「泣きましたね。つらいですね」と涙を浮かべる一方、「目立つのが好きだし、居心地がいい。変ないじめってみんな遭ったことがあると思う。自分のメンタルに壁を作って自分を守ることが大事で、自分をより良く、より強くしたい」と力強く語る。
このLaraの姿を見たゲストの神田うのは涙ぐみながら「Laraちゃんよく頑張って生きてきてるなって」「もともと知っていて、SNSもフォローしあっているんだけど、嫉妬されちゃうから、そんな嫉妬に負けずに、自分らしく貫いていってほしい」とエールを送った。一方、令和ロマン・松井ケムリが「僕はエゴサーチやめようと思いました。悪意のある意見に触れる必要ないですもんね」と語ると、神田は「汚い意見は目にしちゃダメ！」と指南。しかし、神田は続けて「私は……たまにしちゃう（笑）」と言い、スタジオの笑いを誘った。
さらに、青山学院大学在学中にセレブ学生として注目を集め、一躍トップに登り詰めたモデルでインフルエンサーのMONAKO。現在は国内外で総フォロワー数320万人超を誇る彼女が参加したロンドンやミラノのファッションウィークの様子に密着。VTRの中では、彼女の交際相手がSNSの総フォロワー数が１億を超えるなど絶大な影響力を持つ世界的インフルエンサーのブレント・リベラであることも明かされ、スタジオは驚愕。
日本国内では「インフルエンサーはナメられることが多い」と感じている彼女だが、「海外だとちゃんとした職業だし、なんなら芸能人より影響力がある」と海外に拠点を広げる理由を語り、「欲しいもの全部手に入れたい」と野心を覗かせる。そんな彼女は、ミラノ・ファッションウィークでのショーの裏側では、パパラッチに撮影されるために自ら戦略的に動く姿も。しかし、ショーで用意された座席が２列目だったことについて、「ブランドが認識している優先順位で席列が決まっているのかなと思います」「インフルエンサーだけじゃなくて招待されている方全員、やっぱヒエラルキーがあるので」とシビアな現実を吐露。「まだまだですね。上り詰めていきたい」と悔しさをバネにさらなる高みを目指す姿が映し出された。
スタジオトークでは、JO1・河野純喜がグループに加入する前の就職活動について言及。「普通の大学生で、就職活動が６月１日から始まるんですけど、前日５月31日がオーディションの締め切り日だった」と回顧。さらに「それまで普通に就活してて、内定とかもいただいてて」「楽天に……」と大手企業から内定をもらっていたにもかかわらず、ギリギリで夢を追う決断をした驚きの過去を明かした。
また、令和ロマン・松井ケムリが、証券会社の副会長を務める父親のエピソードを披露。両親がハワイに行った際、父親が発熱して残ることになり、英語が話せない母親が一人で帰国するにあたり、「ホノルル空港の一番偉い人がアテンドに来てくれた」という規格外のセレブエピソードでスタジオを大いに沸かせた。
天才医大生・Laraと世界的インフルエンサー・MONAKOの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされた『CELEB SECRET』第１話は、「ABEMA」にて見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る４人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。本番組では、貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた９か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の４名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を壮大なスケールで追いかけていく。
６月20日（土）放送の第１話では、現役医大生・Laraと世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。ドイツ・ハンブルクの医学部で学ぶLaraは、年間学費3000万円という大学に通い、家賃47万円の１LDKの自宅にはハイブランドのアイテムがずらり。学業の傍ら、テスト前には朝９時から翌朝の６〜７時まで「１日21時間の猛勉強」をこなし、さらに東京での絵本制作も行うなど多忙な日々を送る。番組内では、７ヶ月前に身長190cmの“人生初の彼氏”ができたことも嬉しそうに報告。
８歳からプロのイラストレーターとしても活動し、過去には雑誌の表紙や小説の挿絵を担当するなど、その実力は折り紙付き。しかし、華やかな経歴の裏には壮絶な過去が……。12歳でサマンサタバサの最年少デザイナーを務めた際、親しい友人から「そんな特別じゃないのに」と言われたり、インターネット上で「デザインがダサい」「ブス」といった心無い言葉を浴びせられるいじめに遭ったことを告白。当時を振り返り、「泣きましたね。つらいですね」と涙を浮かべる一方、「目立つのが好きだし、居心地がいい。変ないじめってみんな遭ったことがあると思う。自分のメンタルに壁を作って自分を守ることが大事で、自分をより良く、より強くしたい」と力強く語る。
このLaraの姿を見たゲストの神田うのは涙ぐみながら「Laraちゃんよく頑張って生きてきてるなって」「もともと知っていて、SNSもフォローしあっているんだけど、嫉妬されちゃうから、そんな嫉妬に負けずに、自分らしく貫いていってほしい」とエールを送った。一方、令和ロマン・松井ケムリが「僕はエゴサーチやめようと思いました。悪意のある意見に触れる必要ないですもんね」と語ると、神田は「汚い意見は目にしちゃダメ！」と指南。しかし、神田は続けて「私は……たまにしちゃう（笑）」と言い、スタジオの笑いを誘った。
さらに、青山学院大学在学中にセレブ学生として注目を集め、一躍トップに登り詰めたモデルでインフルエンサーのMONAKO。現在は国内外で総フォロワー数320万人超を誇る彼女が参加したロンドンやミラノのファッションウィークの様子に密着。VTRの中では、彼女の交際相手がSNSの総フォロワー数が１億を超えるなど絶大な影響力を持つ世界的インフルエンサーのブレント・リベラであることも明かされ、スタジオは驚愕。
日本国内では「インフルエンサーはナメられることが多い」と感じている彼女だが、「海外だとちゃんとした職業だし、なんなら芸能人より影響力がある」と海外に拠点を広げる理由を語り、「欲しいもの全部手に入れたい」と野心を覗かせる。そんな彼女は、ミラノ・ファッションウィークでのショーの裏側では、パパラッチに撮影されるために自ら戦略的に動く姿も。しかし、ショーで用意された座席が２列目だったことについて、「ブランドが認識している優先順位で席列が決まっているのかなと思います」「インフルエンサーだけじゃなくて招待されている方全員、やっぱヒエラルキーがあるので」とシビアな現実を吐露。「まだまだですね。上り詰めていきたい」と悔しさをバネにさらなる高みを目指す姿が映し出された。
スタジオトークでは、JO1・河野純喜がグループに加入する前の就職活動について言及。「普通の大学生で、就職活動が６月１日から始まるんですけど、前日５月31日がオーディションの締め切り日だった」と回顧。さらに「それまで普通に就活してて、内定とかもいただいてて」「楽天に……」と大手企業から内定をもらっていたにもかかわらず、ギリギリで夢を追う決断をした驚きの過去を明かした。
また、令和ロマン・松井ケムリが、証券会社の副会長を務める父親のエピソードを披露。両親がハワイに行った際、父親が発熱して残ることになり、英語が話せない母親が一人で帰国するにあたり、「ホノルル空港の一番偉い人がアテンドに来てくれた」という規格外のセレブエピソードでスタジオを大いに沸かせた。
天才医大生・Laraと世界的インフルエンサー・MONAKOの知られざる“秘密”や葛藤が次々と明かされた『CELEB SECRET』第１話は、「ABEMA」にて見逃し配信中。
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