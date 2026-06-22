◆米男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米オープン 最終日（２１日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）

１４年連続出場の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１バーディー、４ボギーの７３で回り、通算１４オーバーの６５位だった。２０１７年に２位、２２年に４位、一昨年は６位に入った大会。１６年に１度だけ予選落ちがあったが、決勝ラウンド後の順位では昨年の４２位を下回る“自己ワースト”となった。

ホールアウト後に「コンディションが穏やかだったし、スコアを伸ばすにはいいコンディションだったけど、なかなか思うようにゴルフをさせてもらえなかった」と振り返った。

１番でグリーン奥からの難しいアプローチを寄せてセーブ。前半は耐えながらパーを重ねていった。９番で残り１６５ヤードの第２打を５０センチにからめてバーディーを奪い、いい流れで折り返したが、後半に４つスコアを落とした。

「ショットもそうだし、つながりがない。そこらへんを意識はしていたが、なかなか最後まではもたなかった」と口にし、今後に向けて「こことはまた違うゴルフを求められていくと思うので、そこに対応していけるように頑張りたい」と語った。